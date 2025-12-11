Tarjeta digital de Movilidad: Cómo activarla con app CDMX en Android y Huawei para usarla en Metro, Metrobús y más

¿Necesitas la tarjeta de movilidad en tu celular? Activa la versión digital en la app CDMX para Android/Huawei y recarga fácil para usar en Metro y Metrobús.

La Agencia Digital de Innovación Pública lanzó este martes la nueva tarjeta de Movilidad Integrada digital dentro de la app CDMX, la cual funciona igual que la tarjeta física que tú y yo tenemos y que millones de usuarios utilizan todos los días, pero ahora está integrada desde tu teléfono.

Aquí te explicamos cómo activarla y en qué celulares funciona.

¿Cómo activar la Tarjeta MI digital en la app CDMX?

Lo primero que debes de hacer es descargar la app CDMX, que es totalmente gratis en la Play Store. Una vez que se descargue, sigue estos pasos:

En la pantalla principal, busca el apartado “Mis atajos” y pícale. Busca y selecciona donde dice “Recarga Tarjeta”. La aplicación te mostrará la opción para activar tu tarjeta virtual. Solo debes seguir las instrucciones que te aparecerán. Cuando quede activada, recarga saldo en línea y asegúrate de tener habilitado el NFC, la función que te permite pagar por contacto inalámbrico.

Y ya con eso, tu teléfono ya podrá funcionar para pagar los viajes de la red de transporte capitalina.

¿En qué teléfonos funciona la tarjeta MI digital?

Por ahora, la Tarjeta de Movilidad Integrada digital es compatible únicamente con dispositivos Android y Huawei.

¿Para qué transporte sirve la Tarjeta MI digital?

La tarjeta digital puede usarse en:

Metro

Metrobús

Cablebús

Tren Ligero

Trolebús

Toma en cuenta que no sirve en RTP.

¿Cuánto se puede recargar en la Tarjeta MI digital?

La tarjeta permite recargar desde 15 hasta 500 pesos, pero considera que la versión digital y la tarjeta física son totalmente independientes, por lo que los saldos no se pueden compartir.

