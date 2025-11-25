Sheinbaum lanza programa para erradicar la violencia contra las mujeres y llama a hombres a reflexionar

La presidentea Caludia Shienbaum anunció el programa homologado para erradirar al violencia contra las mujeres con diez acciones que serán homologadas en todos los estados. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Con un “no están solas”, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el impulso de reformas y la homologación de leyes en todo el país mediante un acuerdo con gobernadoras y gobernadores, como parte del PROGRAMA 25N. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), la mandataria detalló que la estrategia contempla diez compromisos centrales.

Entre ellos, destacó la difusión de una campaña permanente por la igualdad y contra las violencias, la homologación del tipo penal de abuso sexual y la coordinación con fiscalías y tribunales para garantizar que ninguna denuncia sea desechada. Además, recordó que está disponible el número 079 opción 1 para acompañar casos en los que no haya atención en alguna fiscalía.

TE PODRÍA INTERESAR: Violencia digital contra mujeres en México registra aumento acelerado; ONU advierte que la IA perpetúa la impunidad

Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres, afirmó que “la lucha a favor de las mujeres no es la lucha contra los hombres, sino la lucha contra el machismo”, FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM Ampliar

Llamado a los hombres y acciones culturales

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, subrayó que la violencia contra las mujeres “no es normal” y llamó a denunciar. También envió un mensaje directo a los hombres para invitarlos a reflexionar:“La lucha a favor de las mujeres no es la lucha contra los hombres, sino la lucha contra el machismo”, enfatizó.

Explicó que se emitirá un documento para abrir espacios de discusión masculina, así como materiales de difusión para desalentar cualquier tipo de abuso.“Es tiempo de mujeres sin violencia, pero también es tiempo de hombres que respetan… de hombres que no abusan, de hombres que no violentan y de hombres que no acosan”, dijo.

Durante los 16 días de activismo, se promoverán actividades dirigidas a hombres que buscan aportar a una vida libre de violencia, como parte del cambio cultural que impulsa el PROGRAMA 5N.

TE PODRÍA INTERESAR: SSC despliega 2,200 policías y operativo especial por la marcha 25N en CDMX

Datos de violencia y acompañamiento internacional

La secretaria reveló que el 70.1% de las mujeres mexicanas de 15 años o más ha sufrido algún tipo de violencia y el 49.7% ha experimentado violencia sexual. En el ámbito digital, el 22% ha sido víctima de ciberacoso. Dos nuevos spots serán difundidos: uno para dar a conocer la Secretaría de las Mujeres y otro vinculado al 5N.

Moni Pizani Orsini, representante de ONU Mujeres en México, recordó que el 25N se conmemora en honor a las hermanas Mirabal, asesinadas en 1960 por la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Aseguró que el organismo internacional acompañará los esfuerzos del gobierno mexicano.

ahz.

Síguenos en Google News y encuentra más información