Cadena de hamburguesas puso a la venta cuatro modelos de juguetes para perro pero no es 'pet friendly'.

Una marca global de hamburguesas quiere incluir a tu amigo de cuatro patas con el lanzamiento de su línea de juguetes para perros que están a la venta desde este 27 de noviembre.

Si te interesa llevar un nuevo juguete a tu perrito, aquí te decimos dónde y cómo podrás tener los productos de esta inédita campaña, que busca incluir a tu mascota sin ser ‘pet friendly’.

Los juguetes para perro estimulan la mente de tu mejor amigo de cuatro patas y le ayuda a reducir el estrés y la ansiedad. / gollykim Ampliar

Te puede interesar: Día del Perro 2025: 8 cosas que debes hacer para tener un perrito feliz

¿Qué cadena de hamburguesas vende juguetes para perros pero no es pet friendly?

La famosa cadena anunció la dinámica que es muy simple: solo hay que comprar uno de sus paquetes de hamburguesa, papas y refresco para tener la posibilidad de elegir entre los cuatro modelos de juguetes para mascota.

Lamentablemente el juguete no va incluido con tu compra y tendrás que pagar un precio adicional de 75 pesos por alguna de las figuras disponibles, que reproducen algunos de sus productos icónicos:

Un pan para hamburguesa

Una bola de helado

Una pantufla que evoca al pay de manzana

El cono de papas fritas, que solo podrá comprarse en exclusiva a través de su aplicación.

Te puede interesar: Panadería Lisboa aclara si hacía pan con perritos tras hallazgo de crematorio clandestino en Monterrey

¿Dónde comprar estos juguetes?

Antes de que prepares tu cartera, lamentamos decirte que por ahora esta promoción es exclusiva de Francia, donde la marca hizo el lanzamiento mundial que aún no tiene fecha para replicarse en otros países.

No es ‘pet friendly’

La prensa francesa cuestionó a la marca sobre un posible giro al mercado “pet friendly” a lo que la cadena de hamburguesas respondió que solo contempla la venta de estos juguetes para perro, sin que esté en sus planes un menú para mascotas o que al menos puedas ingresar con tu lomito a disfrutar de sus alimentos, aunque esta restricción no aplica a quienes tengan animales de servicio, como las personas invidentes.

Síguenos en Google News y encuentra más información