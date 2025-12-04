Alertan por estafa del “falso repartidor” en CDMX: ¿Cómo opera y qué hacer para evitarlo?

Advierten autoridades sobre el fraude del falso repartidor en Ciudad de México para cometer robo a casa habitación.

¡No abras la puerta! La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México alertó de una nueva modalidad de fraude cometido por un falso repartidor, que se aprovecha de la popularización de estos servicios para cometer robos a casa habitación.

Este es el modus operandi de la estafa del falso repartidor

Todo inicia cuando toca a tu puerta una persona en moto y vestida como repartidor de paquetería o alimentos, asegurando que traen un pedido para el domicilio.

Para el engaño, los sujetos traen motocicletas con placas cubiertas, mochilas apócrifas, cascos polarizados e incluso identificaciones falsas para generar confianza y aprovechan cuando la persona se acerca para amenazar con un arma o forcejear para ingresar al inmueble para robar objetos de valor.

En caso de que no respondas o la vivienda parezca vacía, los delincuentes aprovechan para forzar la puerta y entrar al domicilio para consumar el delito.

Cómo evito caer en la estafa del falso repartidor

La Secretaría de Seguridad Ciudadana compartió recomendaciones se seguridad para evitar caer en esta modalidad de robo.

Si no esperas un pedido, no abras la puerta

Usa una mirilla o cámara antes de salir

Pídele una identificación y que te proporcione el número de orden

Verifica la autenticidad de la orden con la empresa

Haz ruido o enciende las luces para ahuyentarlos con tu presencia

Usa tus grupos vecinales para alertar a tus vecinos sobre personas sospechosas

LA SSC CDMX también recomienda reforzar puertas y ventanas si sales por mucho tiempo de casa, así como llamar al 911 para alertar de cualquier movimiento sospechoso.

Despliegan operativo contra fraudes de “El Falso repartidor” y “La Patrona”

La Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó este jueves 4 de diciembre un operativo preventivo en la colonia Lomas de Chapultepec de la alcaldía Miguel Hidalgo para informar sobre estas modalidades de fraude y evitar así que las personas caigan en estos engaños.

El fraude de “La Patrona” se lleva a cabo a través de llamadas telefónicas donde los delincuentes le aseguran a las trabajadoras del hogar que la dueña de la casa tiene algún contratiempo grave y necesita que le envíe dinero u objetos de valor.

Después de convencer al empleado, los ladrones esperan fuera del domicilio para recibir el botín.