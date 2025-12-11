María Corina Machado, fracturada en enero por el gobierno de Maduro, hoy recibe el Nobel y busca atención médica

La reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina, confirmó que sufrió una fractura durante su detención en enero por parte del gobierno de Nicolás Maduro, situación por la que buscará atención médica en los próximos días.

Rodeada de medios internacionales y acompañada por miembros del Comité del Nobel, la líder opositora venezolana habló también de su deseo de responder a invitaciones internacionales y de la incertidumbre sobre cómo regresar a su país.

TE PUEDE INTERESAR: Hija de María Corina Machado recibe el Nobel de la Paz en su nombre; revelan la llamada que hizo antes de volar a Oslo

TE PUEDE INTERESAR: María Corina Machado reaparece en video para advertir el fin del régimen de Maduro y el “umbral de una nueva era”

¿Qué reveló sobre su salud tras la detención?

De acuerdo con el periodista venezolano Luis Carlos Díaz, la fractura ocurrió mientras estaba bajo custodia del gobierno de Maduro. La hoy Premio Nobel enfrenta secuelas físicas que requieren atención especializada. El comunicador describió que ella misma ha tenido que comunicar a los familiares de miembros de su equipo —aún detenidos— la situación de cada uno, algo que ha calificado como profundamente doloroso.

TE PUEDE INTERESAR: ¿María Corina Machado al exilio?: Esto se sabe de los planes de la opositora de Maduro en Venezuela

¿Cuál es la situación política y humanitaria en Venezuela?

En entrevista para “Así las Cosas”, Gabriela Warkentin, Díaz describió un escenario “complejo” en Venezuela, y pidió que se respete la política de no injerencia externada por la presidenta de México. Señaló que mientras María Corina consiguió salir del país, varios colaboradores permanecen presos, lo que complica cualquier intento de retorno seguro.

El periodista también reveló que “la dictadura venezolana decidió suspender los pasaportes a mi familia y no tenemos manera segura de regresar a Venezuela en estos momentos, imagínate buscar un coyote para entrar a tu país”.

¿Qué vivió el periodista antes de salir de Venezuela?

Luis Carlos Días, ganador del Premio de Periodismo y Justicia Internacional otorgado por la Fundación Clooney para la Justicia, recordó que años atrás enfrentó un juicio por ejercer su labor periodística y fue llevado a un centro de tortura. Ahora, dijo, su familia se encuentra “sin rumbo fijo”, aunque expresó su deseo de mostrar México a sus seres queridos.

Síguenos en Google News y encuentra más información