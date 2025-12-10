¿Quién es María Corina Machado? La figura clave de la oposición venezolana y el Nobel de la Paz

María Corina Machado se ha convertido en uno de los nombres más relevantes de la política latinoamericana. Ingeniera, activista y líder opositora, su figura ha tomado fuerza internacional tras recibir el Premio Nobel de la Paz, un reconocimiento que la coloca en el centro del debate global sobre la democracia en Venezuela.

¿Quién es realmente María Corina Machado y por qué su historia genera tanta atención dentro y fuera de su país?

Machado nació en Caracas en 1967 y estudió ingeniería industrial en la Universidad Católica Andrés Bello. Desde muy joven mostró interés por las causas sociales. Sin embargo, su salto a la vida pública ocurrió en 2002, cuando cofundó Súmate, una organización que promovía la participación ciudadana y la transparencia electoral. Ese proyecto la llevó a enfrentarse directamente al Gobierno venezolano, que la acusó de conspiración y fraude, iniciando un camino de persecuciones políticas.

El abrazo que necesita toda Venezuela.

Gracias!! pic.twitter.com/ozQgFQzGjq — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) December 11, 2025

A lo largo de los años, Machado se consolidó como una de las voces más firmes contra el autoritarismo. Su discurso, enfocado en la defensa de los derechos humanos, la libertad de prensa y la separación de poderes, resonó tanto en la comunidad internacional como en los millones de venezolanos que enfrentan la crisis humanitaria más profunda del país.

Su lucha también tiene un costo personal. Ha sido inhabilitada políticamente, agredida en actos públicos, vigilada y en varias ocasiones impedida de salir de Venezuela. A pesar de ello, ha mantenido su liderazgo al frente de la oposición democrática.

This is the story of a people and their long march toward freedom.



What an honor to hear my Nobel Peace Prize 2025 acceptance speech in the voice of my daughter — and to know that very soon, I’ll be able to embrace her and my family again. pic.twitter.com/uyrUOjVQpj — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) December 10, 2025

El Nobel de la Paz llegó para reconocer esa trayectoria. El Comité Noruego del Nobel destacó su “resistencia pacífica” y su capacidad para mantener viva la lucha por la libertad, incluso en medio de la represión.

Hoy, María Corina Machado es más que una política opositora: es un símbolo internacional de resistencia democrática. Su influencia seguirá marcando el rumbo político de Venezuela y la atención del mundo hacia la crisis del país.