Alito Moreno anuncia denuncias contra Sheinbaum por calumnias y abuso de poder

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, anunció que procederá legalmente contra la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien acusó de incurrir en un abuso de poder al señalarlo falsamente por presuntos actos de corrupción y lavado de dinero.

En un mensaje difundido en redes sociales, el dirigente priista advirtió que presentará denuncias contra Sheinbaum tanto en México como a nivel internacional, al considerar que las declaraciones de la mandataria constituyen “calumnias y difamaciones” sin sustento legal.

“Jurídicamente he demostrado, con la ley en la mano, que mi patrimonio es lícito y transparente. El máximo órgano judicial ya sentenció a mi favor y dejó en claro que no hay nada indebido y nada ilícito”, sostuvo Moreno, quien afirmó que el Gobierno Federal utiliza acusaciones sin pruebas para perseguir a la oposición.

¿Es persecución política contra Alejandro Moreno?

En tanto, Manuel Añorve, coordinador del PRI en el Senado, calificó como una “venganza política” las acciones emprendidas contra el presidente nacional del partido, Alejandro Moreno Cárdenas, tras la aprobación en Campeche de una reforma que permite la expropiación de bienes.

El coordinador del PRI en el Senado señaló que el Gobierno Federal busca “cambiar la narrativa” ante los problemas que enfrenta el país, incluyendo la supuesta vinculación de funcionarios con el robo de combustible, conocido como huachicol.

¿Qué instancias recibirán las denuncias?

Añorve recordó que Moreno ha presentado denuncias contra Sheinbaum ante instancias nacionales e internacionales, incluyendo la DEA y el FBI, y afirmó que “no lo van a callar, solo muerto lo van a callar”.

El presidente @alitomorenoc está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. ¡Sólo muerto lo van a callar!



