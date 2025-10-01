Hugo Aguilar remueve a colaborador acusado de corrupción

La SCJN cesó a Roberto Moreno Herrera, por señalamientos de mala gestión durante su paso por la Sesna

Las limpias en la Suprema Corte comenzaron más rápido de lo esperado. Ayer fue el último día de Roberto Moreno Herrera, exsecretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (Sesna), quien había sido incorporado al equipo del ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz.

Moreno Herrera no llegaba con las manos limpias. En su paso por la Sesna fue investigado por mala gestión de recursos, viajes no autorizados y asignación discrecional de plazas. Las indagatorias internas lo obligaron a presentar su renuncia en febrero, antes de que el Órgano de Gobierno pudiera removerlo formalmente.

TE PUEDE INTERESAR: Sistema Nacional Anticorrupción suma 7 meses sin secretario ejecutivo

Investigaciones y presiones en torno a su nombramiento

El 26 de septiembre revelé que Moreno había sido sumado al círculo de Aguilar en la Corte, lo que levantó críticas y alertas incluso dentro del propio Sistema Nacional Anticorrupción. Vania Pérez Morales, presidenta del Comité Coordinador, envió un aviso al máximo tribunal para recordar que las investigaciones en su contra seguían vigentes.

Corte de relación tras la polémica

Haya sido por la presión política, por la polémica pública o por la consulta que la presidencia de la Corte realizó a la Secretaría de la Función Pública —al mando de Raquel Buenrostro—, lo cierto es que Moreno Herrera ya no despacha más en el Máximo Tribunal.

Mientras son peras o manzanas, Hugo Aguilar decidió cortar de raíz la relación laboral y desmarcarse de un nombramiento que se convirtió en su primera bomba mediática como presidente de la Suprema Corte.