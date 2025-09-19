Morena le quita la Comisión de Marina a “Alito”, él llama “narcosenador” a Adán Augusto López

La Comisión de Marina fue retirada de Alito y otorgada al senador Carlos Lomelí.

Morena decidió quitarle la Comisión de Marina al senador Alejandro “Alito” Moreno, en medio de las investigaciones por presuntas corruptelas en la dependencia federal.

El coordinador morenista en el Senado, Adán Augusto López Hernández, confirmó que su bancada asumió la presidencia de dicha comisión con el senador Carlos Lomelí Bolaños, la cual hasta ahora estaba en manos del PRI.

¿A quiénes afecta el ajuste por cambios en los grupos parlamentarios?

El legislador explicó que este movimiento responde al cambio en la proporcionalidad de los grupos parlamentarios, derivado de la salida de Néstor Camarillo del PRI y su incorporación a Movimiento Ciudadano.

Cuestionado sobre si la reasignación estaba vinculada a tensiones políticas con Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, Adán Augusto lo negó y subrayó que se trató únicamente de un ajuste numérico.“No fue intencional que fuera la Comisión de Marina, para nada”, aclaró.

La respuesta de Alejandro Moreno

En tanto, Alejandro Moreno, quien se desempeñó como presidente de la Comisión de Marina, aseguró que su salida obedeció a “causas políticas” y no a razones técnicas o de desempeño legislativo.

El priista arremetió contra Adán Augusto López, a quien llamó “narcosenador”, marcando un nuevo episodio de confrontación entre ambos políticos.

