Sheinbaum critica la actitud autoritaria de Alejandro Moreno tras agresión a Noroña

La Presidenta aseveró que se ve claramente de dónde viene la agresión y el golpeteo

La presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró que la actitud autoritaria del presidente del PRI, Alejandro Moreno, al golpear al senador Gerardo Fernández Noroña, es de un porro y muestra el autoritarismo del PRI y el PAN.

Sheinbaum evita opinar sobre desafuero

La mandataria evitó pronunciarse sobre la posibilidad de que al dirigente priista se le quite el fuero.

“No me voy a meter al tema del desafuero yo creo que lo importante aquí es que se muestran quienes son, ¿quiénes son? y mucha hipocresía en sus palabras y en sus hechos y en sus dichos; esos los partidos de oposición en México”. — Claudia Sheinbaum

La Presidenta añadió que es muy lamentable que haya ocurrido la pelea, pero aseveró que se ve claramente de dónde viene la agresión y el golpeteo.

” Lo que ocurrió ayer, pues muestra la verdad lo que es el PRIAN y ayer lo que vi pues siguen siendo lo mismo en el fondo; entonces fíjense la contradicción ellos hablan de que nosotros somos un gobierno autoritario cuando lo que promovemos son las libertades en nuestro país, la democracia. ¿ No les parece muy autoritaria la actitud de ayer el presidente del PRI y de sus diputados? ahora son el PRIAN no se nos olvide. Lo que pasó ayer pues muestra lo que son, muestra lo que un autoritarismo enorme eh pues la resolución a golpes de lo que podría haberse dialogar”. — Arremetió la Presidenta

Recuerdo estudiantil y llamado a la calma

Al calificar a “Alito” Moreno como porro, Sheinbaum recordó sus tiempos de estudiante cuando porros de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) golpearon a su hermano porque, aseguró, volteó a verlos, mientras salían de un anexo de la Facultad de Economía.

A pesar de la trifulca de este miércoles, la funcionaria subrayó que tienen que tranquilizarse los ánimos y afirmó que sí hay condiciones para la realización de los trabajos legislativos. “Hay condiciones en el país para desarrollar todas las actividades”.

Interrogada sobre el llamado de Alejandro Moreno a la desobediencia civil respondió: “No creo que con su actitud tenga muchos seguidores”.

