Sheinbaum critica la actitud autoritaria de Alejandro Moreno tras agresión a Noroña
La Presidenta evito pronunciarse sobre un posible desafuero de Alejandro Moreno
La presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró que la actitud autoritaria del presidente del PRI, Alejandro Moreno, al golpear al senador Gerardo Fernández Noroña, es de un porro y muestra el autoritarismo del PRI y el PAN.
Sheinbaum evita opinar sobre desafuero
La mandataria evitó pronunciarse sobre la posibilidad de que al dirigente priista se le quite el fuero.
“No me voy a meter al tema del desafuero yo creo que lo importante aquí es que se muestran quienes son, ¿quiénes son? y mucha hipocresía en sus palabras y en sus hechos y en sus dichos; esos los partidos de oposición en México”.— Claudia Sheinbaum
La Presidenta añadió que es muy lamentable que haya ocurrido la pelea, pero aseveró que se ve claramente de dónde viene la agresión y el golpeteo.
” Lo que ocurrió ayer, pues muestra la verdad lo que es el PRIAN y ayer lo que vi pues siguen siendo lo mismo en el fondo; entonces fíjense la contradicción ellos hablan de que nosotros somos un gobierno autoritario cuando lo que promovemos son las libertades en nuestro país, la democracia. ¿ No les parece muy autoritaria la actitud de ayer el presidente del PRI y de sus diputados? ahora son el PRIAN no se nos olvide. Lo que pasó ayer pues muestra lo que son, muestra lo que un autoritarismo enorme eh pues la resolución a golpes de lo que podría haberse dialogar”.— Arremetió la Presidenta
Recuerdo estudiantil y llamado a la calma
Al calificar a “Alito” Moreno como porro, Sheinbaum recordó sus tiempos de estudiante cuando porros de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) golpearon a su hermano porque, aseguró, volteó a verlos, mientras salían de un anexo de la Facultad de Economía.
A pesar de la trifulca de este miércoles, la funcionaria subrayó que tienen que tranquilizarse los ánimos y afirmó que sí hay condiciones para la realización de los trabajos legislativos. “Hay condiciones en el país para desarrollar todas las actividades”.
Interrogada sobre el llamado de Alejandro Moreno a la desobediencia civil respondió: “No creo que con su actitud tenga muchos seguidores”.
