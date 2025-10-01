Reitera Sheinbaum defensa a Adán Augusto… pedirá eliminar fuero a legisladores

La presidenta Sheinbbaum anunció que presentará ante la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral, su propuesta para eliminar en el futuro para cualquier legislador. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que en su gobierno habrá cero impunidad y subrayó que no se encubrirá a nadie que haya quebrantado la ley, en medio de los señalamientos contra el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López.

Sheinbaum defiende a Adán Augusto

La mandataria pidió que se presenten pruebas ante las acusaciones contra el exgobernador de Tabasco, señalado por su presunta relación con Hernán Bermúdez, líder del grupo criminal La Barredora, y por no declarar ingresos ante el SAT.

“Si hay una prueba, adelante. La Fiscalía tiene que proceder. Hasta ahora no hay nada que lo relacione”, enfatizó Sheinbaum Pardo, al tiempo que defendió la democracia de su gobierno frente a quienes acusan autoritarismo.

Propuesta para eliminar el fuero legislativo

En otro tema, Sheinbaum anunció que presentará su propuesta a la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral para eliminar el fuero de diputados y senadores.

“La Presidenta no tiene fuero. Tampoco los legisladores deberían tenerlo. Eso es del pasado”, afirmó.

La jefa del Ejecutivo señaló que serán la Comisión y el Congreso quienes definan si la propuesta se implementará en las próximas elecciones federales.

