Se le acabó el tiempo a Adán Augusto y a López Obrador se le acerca mucho el fuego: Javier Tejado

“La cantidad de escándalos que han salido de Adán Augusto son terribles… Adán Augusto, es un costo tremendo para el Senado de la República Morenista y tremendo para la Presidenta”, señaló , el analista Javier Tejado, en el espacio de “Así las Cosas” con Gabriela Warkenti.

El origen de Adán Augusto López Hernández

Adán Augusto López, hijo de un famoso notario en Tabasco, Payambé López Falconi, quien a la muerte del padre de Andrés Manuel López Obrador lleva a éste a vivir a su casa y Adán y Andrés crecen juntos como hermanos.

De adultos, Adán Augusto crea una notaría de la que da algunos apoyos a Andrés Manuel López Obrador, también funda el partido Morena en Tabasco y posterior gobernador de Tabasco, para luego ser secretario de Gobernación de López Obrador y ahora, senador de Morena, incluso fue “ corcholata presidencial y junto con Andrés Manuel, siempre fueron hermanos”.

¿Cuáles son los crímenes de los que se acusa a Adán Augusto?

“La cantidad de escándalos que han salido de Adán Augusto son terribles, entre ellos el jefe de la policía era líder criminal de “La Barredora”, que recibe millones de empresas contratistas, declaraciones apócrifas al SAT”, entre otros señalamientos.

En el Senado, el priista Alejandro le cuelga una manta en el Senado y ningún senador se mueve a quitársela”. “Acciones que empiezan a desgastarlo en el Senado.

Senadores de Morena respaldan a Adán Augusto ante solicitud de desafuero

Malas decisiones... buenas decisiones

Tejado señaló que Adán Augusto tomó decisiones “tontas” e instruye quitarle la Comisión de Marina a “Alito” y dársela al senador morenista “Carlos Lomelí quien tuvo que llegar a hacer un pago de 3 millones de dólares a la DEA por estar moviendo precursores de drogas”, “es una decisión como de retrasados mentales”.

Por lo anterior, señaló Tejado, que “con su exjefe de la policía ya en un penal federal en el Altiplano, son señas de que el reloj se le acabó a Adán Augusto, es un costo tremendo para el Senado de la República Morenista, tremendo para la presidenta que se le va uno de los senadores, habrá que ver cómo se hacen esos movimientos y cómo lo toma el expresidente López Obrador”, a quien dijo “se le acerca mucho el fuego”.

Incluso, dijo, “trascendió que Adán Augusto ya no es convocado a la reunión de seguridad de los lunes a Palacio Nacional”, lo que el analista consideró como “correcto” por parte del gobierno federal.

