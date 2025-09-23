;

  • 23 SEP 2025, Actualizado 19:12

Senadores de Morena respaldan a Adán Augusto ante solicitud de desafuero Adán Augusto

Ignacio Mier afirmó que no hay pruebas contra el político tabasqueño y defendió la transparencia presupuestaria del grupo parlamentario, en respuesta a la solicitud de desafuero Adán Augusto

FOTO: CUARTOSCURO.COM

FOTO: CUARTOSCURO.COM

Verónica Méndez Borja

Ante la solicitud de desafuero Adán Augusto por presunto encubrimiento del líder criminal de la Barredora, Hernán Bermúdez, el vicecoordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier, salió en defensa del tabasqueño.

Morena defiende a su líder en el Senado

El senador dijo que no existe ningún elemento que incrimine a Adán Augusto López con la delincuencia o en algún ilícito.

“No tiene porque renunciar, él fue electo por seis años como nuestro líder y así se mantendrá“, dijo el senador Mier en entrevista.

Rechazan acusaciones sobre manejo de recursos

También rechazó las versiones en el sentido de que Adán Augusto López ha ocultado recursos de la bancada.

“Todo el gasto y presupuesto del grupo parlamentario se ha manejado de manera trasparente y es totalmente público”, indicó.

La solicitud de desafuero Adán Augusto ha generado diversas reacciones dentro del ámbito político nacional.

