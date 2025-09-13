Adán Augusto López dispuesto a comparecer por nexos de Hernán Bermúdez, presunto líder de ‘La Barredora’

El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, se dijo dispuesto a comparecer ante las autoridades, luego de la detención de su ex secretario de Seguridad en Tabasco y líder del grupo criminal “La Barredora”, Hernán Bermúdez Requena, en Paraguay.

A través de un comunicado, el ex gobernador de Tabasco, reiteró su compromiso con la justicia, y recordó que él mismo, solicitó que se investigue a fondo este caso.

Adán Augusto subrayó su disposición plena para comparecer ante las autoridades cuando así se lo requiera.

“El gobierno de la Cuarta Transformación está cumpliendo con su deber de trabajar para los ciudadanos, de aplicar la justicia sin distinciones y de no encubrir absolutamente a nadie. Esa es la diferencia con el pasado: los que participamos en este movimiento no somos cómplices de corrupciones”, afirmó. —

¿Por qué arremetió contra Ricardo Anaya, líder de la fracción panista?

López Hernández hizo un llamado a la congruencia política y a la memoria histórica al afirmar que, “quienes hoy piden investigaciones, que empiecen por responderle al pueblo de México.

Asimismo, recordó que el hoy coordinador del PAN, Ricardo Anaya, pasó varios años fuera del país, tras perder la contienda presidencial, y que sólo regresó bajo el amparo del fuero que hoy lo protege en el Senado.

Señaló que el panista huyó para evadir la justicia, ahora pretende actuar como juez.

Cuestionó si ya se determinó el no ejercicio penal en las averiguaciones en las que está involucrado el propio Anaya y su familia.

