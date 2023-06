He pedido al presidente me releve del cargo: Adán Augusto

Algunos sonrientes, otros muy serios, así salieron los integrantes del gabinete legal y ampliado del acercamiento con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual duró alrededor de una hora y media.

El primero en llegar y último en irse fue el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien aclaró que no renunciará a su cargo, sin embargo, ya solicitó al Primer Mandatario que a partir del próximo viernes lo releve, para buscar la candidatura presidencial cobijado por Morena.

“Bueno, yo no voy a renunciar, le he pedido al presidente que me releve del encargo del cargo de Secretario de Gobernación, seguramente el viernes por la mañana haré efectiva esa petición de manera formal y dejo este cargo, porque voy en la búsqueda de otro encargo, pero siempre junto al presidente y acompañando y ayudando con todo en el movimiento de transformación”.

En el encuentro, hubo un momento en donde coincidieron los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y manifestaron preocupación por los recorridos que los interesados de Morena harán para pedir el voto para ser el próximo coordinador o coordinadora nacional de la defensa de la transformación.

“Hubo una expresión de una consejera que dijo que tenía la inquietud y la dejaba en la mesa, se le escuchó atentamente, el presidente le dijo que él no comparte esa visión pero que ellos son las autoridades electorales… yo no voy a celebrar ningún acto anticipado de campaña o pre campaña, voy a participar un proceso, llamémosle así, que contempla el estatuto y que fue aprobado por unanimidad del Consejo Político Nacional de Morena”, aseguró Adán Augusto.

Aunque por Morena se destinarán algunos recursos, el secretario dijo desconocer cómo se hará su fiscalización.

Su recorrido de campaña iniciará el lunes en un estado del Pacífico.