Adán Augusto fue padrino político del grupo criminal de Bermúdez Requena: Héctor De Mauleón

“Falta ver que va a pasar con el exsecretario de Seguridad Publica de Tabasco, si va a hablar o va a llegar a un acuerdo que lo beneficie a cambio de su silencio”.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el periodista y experto en temas de seguridad, Héctor de Mauleón dijo que está claro que Adán Augusto López fue socio, padrino político y protector de un grupo criminal encabezado por su secretario de Seguridad cuando fue gobernador de Tabasco, la supuesta transformación del país fue quitar a un grupo delincuencial que estaba en el poder para poner a uno nuevo, “fue el cambio de régimen” que coincidió con el ascenso de Morena.

¿Qué complicaciones enfrenta Adán Augusto López?

De Mauleón señaló que a Adán Augusto López se le ha complicado mucho por la detención de Hernán Bermúdez Requena y su vinculación con el grupo criminal “La Barredora”, las revelaciones del escándalo del huachicol que involucra a la Marina y pone en el centro a un empresario que era concesionario del patio fiscal donde inició todo y es un personaje muy cercano al actual senador y quien financió su campaña.

“Pensaron todos que la protección que les había dado el expresidente Andrés Manuel López Obrador una y otra vez les iba a durar mucho tiempo y todo se esfumó a una velocidad impresionante por presiones de Estados Unidos, por revelaciones de personajes que formaron parte de la red y decidieron hablar ante la magnitud del escándalo, no solamente de la aduana de Tamaulipas sino de Tabasco, las aduanas de Sonora y Baja California que están pendientes de aclararse”, puntualizó.

¿Qué otras investigaciones están en curso?

El periodista y experto en temas de seguridad informó que hay varias declaraciones de funcionarios de PEMEX que pueden involucrar a Octavio Romero, investigaciones sobre la aduana de Reynosa que también relacionan a Mario Delgado y Ricardo Peralta, “fue tanta la corrupción que se permitía en el sexenio de López Obrador” con los grandes negocios de sus hijos a través de prestanombres y el círculo de amigos cercanos que han sido documentados con audios, documentos y contratos.

¿Podría tener afectaciones Claudia Sheinbaum en su popularidad?

Sobre si piensa que el caso de Bermúdez Requena afecta la preferencia de los votantes por Morena o la presidenta Claudia Sheinbaum, consideró que no ve que se aproxime un cambio, se exhibió en algún momento los lujos de personalidades de la 4T y no pasó nada, “lo que veo es que la Presidenta puede salir fortalecida en popularidad… aunque la tienen acorralada, no la han dejado en su primer año ejercer el poder, se ha dedicado a resolver el tiradero que dejó su antecesor, los problemas internos y externos”.

