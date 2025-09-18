Hernán Bermúdez, llega a México y es trasladado al Altiplano

El vuelo de Hernán Bermúdez tuvo escalas y cambios en el plan de vuelo

El exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo” o “Comandante H”, ya aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Tapachula, Chiapas, y será recluido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México.

Fue trasladado en un avión Challenger 605 de la Fiscalía General de la República (FGR), que realizó varias escalas y cambios en el plan de vuelo.

Bermúdez, señalado como presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, afín al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), enfrenta en México cargos por asociación delictuosa, extorsión y secuestro. Su traslado a territorio nacional se dio después de que las autoridades paraguayas determinaran que su ingreso y estancia en ese país eran irregulares.

Te podría interesar: Tranquilo y sin nada que temer, Adán Augusto López sobre expulsión de Hernán Bermúdez Requena de Paraguay

¿Qué reveló la Presidencia sobre la destitución de Bermúdez?

En el marco de la llegada de Hernán Bermúdez a México, arrojó nueva información sobre el caso, pues la propia presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante su conferencia matutina, reveló que el expresidente Andrés Manuel López Obrador, junto con el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, solicitaron la destitución de Bermúdez de su cargo en Tabasco.

Hernán Bermúdez fue expulsado de Paraguay Ampliar

La petición se realizó cuando surgieron indicios de que el exsecretario “no estaba cumpliendo sus funciones y que pudiera estar vinculado con algún grupo delictivo”. La presidenta indicó que esta información es “muy importante” para dar a conocer “cómo fue que esta persona se fue descomponiendo” y presuntamente se involucró con grupos criminales.

“No vamos a esconder a nadie, no vamos a defender a nadie si resulta que hay pruebas que es culpable” — Claudia Sheinbaum Pardo

Encuentra más información aquí: Detienen a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de “La Barredora” y exfuncionario de Adán Augusto en Tabasco

¿Dónde cumplirá proceso Hernán Bermúdez?

Se espera que Bermúdez sea ingresado en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) No. 1, conocido como El Altiplano, donde continuará su proceso jurídico.

Hernán Bermúdez será trasladado al altiplano Ampliar

Síguenos en Google News y encuentra más información