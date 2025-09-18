AMLO y Adán Augusto pidieron destitución de Bermúdez Requena: Claudia Sheinbaum

Al afirmar que todo se dará a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum, dio a conocer que fue el expresidente Andrés Manuel López Obrador y el propio senador Adán Augusto López quienes solicitaron que el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, fuera retirado del cargo al detectarse indicios de criminalidad.

Después que el coordinador de la bancada de Morena en el Senado afirmó que durante su gobierno en Tabasco nadie le advirtió de las actividades delictivas, en la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria enfatizó que fue después del alertamiento de López Obrador, que iniciaron las investigaciones.

¿Cómo fue solicitada la destitución Bermúdez Requena?

“Cómo fue que este personaje que fue secretario de seguridad de Tabasco… digamos se fue descomponiendo y en qué momento se dan cuenta que primero no está cumpliendo con sus funciones y que pudiera estar vinculado con algún grupo directivo, cómo se pide su destitución por parte del presidente López Obrador a Tabasco", comento la Presidenta.

Sheinbaum informó que en el momento que hubo indicios de qué Bermúdez Requena tenía algún vínculo decide salir y huir y “después pues ya viene la investigación por parte de la Fiscalía del Estado de Tabasco, la Fiscalía General de la República (FGR) y en el momento que hubo información se pidió su destitución e investigación ya para entonces el senador pues ya era secretario de Gobernación imagínese participaba en el gabinete y se solicita la destitución”.

¿Qué sigue en el caso Bermúdez?

La presidenta señaló que la investigación por parte de la Fiscalía estatal y de la FGR permitirá esclarecer los vínculos de Bermúdez con presuntos grupos criminales, mientras se mantiene bajo proceso en el Cefereso de El Altiplano.

