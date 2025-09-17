Tranquilo y sin nada que temer, Adán Augusto López sobre expulsión de Hernán Bermúdez Requena de Paraguay
Al concluir la sesión ordinaria en la Cámara Alta, el senador de Morena, Adán Augusto López, insistió que cuando fue gobernador de Tabasco no recibió advertencia alguna de su exsecretario de Seguridad.
El coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, afirmó estar tranquilo tras la expulsión de Hernán Bermúdez Requena, señalado como líder del grupo criminal La Barredora, quien fue trasladado desde Paraguay a México.
“¿No tiene nada que temer usted?-No, yo de ninguna manera… yo nunca recibí como gobernador o como secretario de Gobernación un reporte, un informe, un algo. Creo que ya el general secretario fue muy claro respecto a esos informes que no estaban obligados a dar conocimiento porque eran, como dijo, algo así como de trabajo”, respondió a medios.
¿Le preocupa a Adán Augusto López lo que pueda declarar Hernán Bermúdez?
Cuestionado sobre la posibilidad de que Bermúdez “cante”, el legislador respondió con ironía: “¿Pues sabe cantar no?”. Y reiteró que no tiene nada que temer ni intención de dejar su cargo en el Senado.
“¿No le preocupa qué pueda decir?-No, no.-¿Va a dejar su cargo senador?-De ninguna manera.-Está señalado por autoridades incluso por Estados Unidos.-Ah, no me consta, pero si le consta a usted lo conmino a que presente la denuncia”, respondió.
¿Confía Adán Augusto López en la justicia mexicana?
El senador sostuvo que confía plenamente en la justicia del país y reiteró su disposición a presentarse ante cualquier autoridad que lo requiera.
Finalmente, puso en duda que Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador, haya tramitado un amparo junto con otras 14 personas contra órdenes de aprehensión.
