Mark Carney y Sheinbaum se reúnen en Palacio Nacional

Sheinbaum y Mark Carney sostendrán una conferencia de prensa a las 17:00 hrs de este 18 de septiembre

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, llegó a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

En un acto protocolario, la presidenta salió a la puerta principal de Palacio Nacional para recibir a Mark Carney y su esposa, para posteriormente entrar juntos hasta el patio, donde se entonaron los himnos nacionales de ambos países.

Te puede interesar: Relación México-Canadá: Sheinbaum se reunirá con primer ministro canadiense

¿Cuál es el objetivo de la visita de Mark Carney?

El primer ministro arribó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) cerca de las 11:15 horas, y lo recibió el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente.

Mark Carney llegó acompañado de una comitiva de funcionarios canadienses, y permanecerá en la Ciudad de México este 18 y 19 de septiembre.

▶️ El canciller Juan Ramón de la Fuente recibe y da la bienvenida a México al primer ministro de Canadá (@CanadianPM), @MarkJCarney, y a su esposa, Diana Fox Carney.



🇲🇽🤝🇨🇦 pic.twitter.com/8L9HYhevPM — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) September 18, 2025

La finalidad de su visita es fortalecer la alianza entre ambos países, y crear nuevas oportunidades que beneficien a los trabajadores de México y Canadá.

Puedes leer también: Trump amaga a Canadá con “un difícil acuerdo comercial” tras anuncio de apoyo a Palestina

¿Cómo ha sido la relación diplomática entre México y Canadá?

A través de sus redes sociales, la Secretaría de Relaciones Exteriores compartió que el primer ministro canadiense, Mark Carney llegó a México para mantener reuniones con autoridades del gobierno mexicano; destacó que este encuentro es por relaciones diplomáticas entre países socios y amigos que trabajan en beneficio de los pueblos.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores destacó que con más de 81 años de fructíferas relaciones diplomáticas, México y Canadá son países socios y amigos que trabajan para el beneficio de sus pueblos y de la región de América del Norte.

📸 Esta mañana, el canciller Juan Ramón de la Fuente recibió en el AIFA al primer ministro de Canadá (@CanadianPM), @MarkJCarney, y a su comitiva, quien realiza una visita oficial a México para sostener una reunión de trabajo con la presidenta Claudia Sheinbaum esta tarde, en… pic.twitter.com/ux6iPEWauf — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) September 18, 2025

Síguenos en Google News y encuentra más información