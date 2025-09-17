Sheinbaum pide investigación a fondo sobre huachicol fiscal en México

Omar García Harfuch, anunció la detención de un grupo delictivo dedicado al huachicol, entre ellos, integrantes de la Marina.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habló en su conferencia mañanera sobre el huachicol fiscal y afirmó que le corresponde a la Fiscalía General de la República hacer todas las investigaciones.

“Derivado de lo que se encuentra es que inician estas investigaciones, y siempre lo he dicho, cuando se encuentra que hay un miembro del gobierno, incluso de las fuerzas armadas, que es parte de una ilegalidad, corresponde a las instituciones llegar al fondo”. — Claudia Sheinbaum Pardo

¿Qué dijo Sheinbaum sobre los señalamientos a López Obrador y su familia?

También defendió al ex presidente Andrés Manuel López Obrador y sus hijos, a quienes se les ha acusado de tener nexos con la red de huachicol fiscal en el país, debido a que los involucrados fueron funcionarios durante su mandato.

“Es importante explicarlo claramente, que estas detenciones vienen de una investigación que inicia en marzo de este año de un buque que llega a Tampico… Han dicho mucho del presidente López Obrador y sus hijos, esto sucede en marzo, ¿qué tan atrás ocurría? No lo sabemos, lo que sí que el presidente López Obrador es un hombre íntegro”. — Claudia Sheinbaum Pardo

Se debe llegar al fondo de las investigaciones, afirmó Sheinbaum Pardo, conocer cuántas empresas fueron investigadas por combustible ilícito, qué empresas compraban, entre otros detalles.

En marzo, un operativo se confiscaron 10 millones de litros de huachicol Ampliar

Destacó que es muy importante lo que se está haciendo y que no hay impunidad.

¿Qué avances hay en la detención de Hernán Bermúdez?

En un tema similar, la presidenta mencionó la detención de Hernán Bermúdez, y aseveró que se hará todo lo posible para acelerar la extradición.

“Fue un trabajo con las autoridades de Paraguay, y se está esperando que pueda ser pronta para que pueda ser posible que llegue a México… En este caso también se debe aclarar cómo fue que esta persona se fue descomponiendo y cómo se le retira de ser secretario de seguridad en Tabasco y cómo a partir de ahí huye”. — Claudia Sheinbaum Pardo

Señaló que es importante esclarecer todo, por lo que recabarán toda la información para poderla dar a conocer. Hernán Bermúdez se separó del cargo a principios del 2024 y la investigación se realiza por parte de la Fiscalía de Tabasco.

Hernán Bermúdez Requena fue detenido en Paraguay Ampliar

“Lo importante es la cero impunidad”. — Claudia Sheinbaum Pardo

