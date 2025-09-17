Los hijos de AMLO Andy y Bobby se ampararon porque son responsables de “huachicol fiscal”: Federico Döring

El vocero de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, Federico Döring, aseguró que el hecho de que los hijos de López Obrador, conocidos como Andy y Bobby, interpusieron un amparo para no ser detenidos, significa que ya fueron señalados por huachicol fiscal o se saben responsables de dicho delito.

El legislador panista, que hace unas semanas presentó una denuncia ante la FGR contra varios personajes morenistas, entre ellos Andrés Manuel López Beltrán, señaló que los hijos de AMLO “tienen la cola tan sucia que necesitan ampararse” y que, si la presidenta Sheinbaum va a ir en este tema “hasta tope donde tope”, debería demostrarlo ahora.

“Hace unos meses la presidenta Sheinbaum me pedía: pruebas, pruebas, pruebas, ahora ya no me piden pruebas, ahora se dedican a tramitar amparos. Si tienen la cola tan sucia que necesitan amparos para que quieren más pruebas. Es un signo de que lo que le prometió Juan Ramón de la Fuente a Marco Rubio se tiene que cumplir. Que ahora sí se iban a perseguir judicialmente a los huachicoleros, que ahora sí se iba a castigar a todos los que tienen negocios que fortalecen al crimen organizado. Como diría Juan Gabriel, si no estás en la carpeta pues qué necesidad tienen de tramitar un amparo”, señaló.

¿Pueden los hijos de AMLO gozar de impunidad?

Cuestionado si los hijos del expresidente López Obrador podrían gozar de impunidad como ocurrió con casos como el fraude en Segalmex, en el que fue señalado Ignacio Ovalle, o el incendio en instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez en 2023, en el que murieron decenas de personas migrantes, Döring advirtió que la presidenta Sheinbaum debe demostrar que no habrá excepciones.

“Demostrar que lo que dijo la Presidenta que esto vaya hasta donde tope. Yo no quiero ver aquí lo que pasó en Segalmex que Ovalle no lo tocaron ni con el pétalo de una sílaba, no quiero ver lo que pasó en migración, que Garduño es responsable de 40 muertos en Ciudad Juárez y no lo tocó el pétalo de la justicia. Hay que preguntarle a Gertz y a la Presidenta si el señor Andy y el señor Bobby van a verse en el espejo de Ovalle o de Garduño o si sí van a ser vinculados a proceso”, expresó.

¿Qué pasará si se ratifica el amparo solicitado?

Federico Döring resaltó que, si el juez ratifica la suspensión solicitada por los hijos de López Obrador, caerían en lo que siempre han criticado: que la ley proteja a los delincuentes de cuello blanco.

