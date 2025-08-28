“Alito” denuncia a Fernández Noroña ante la FGR y pide protección por amenazas
El líder priista “Alito” Moreno acusó a Noroña por el delito de amenazas y pidió a la SEGOB que lo integre al Mecanismo de Protección.
Alejandro “Alito” Moreno, líder Nacional del PRI, denunció ante la Fiscalía General de la República al senador morenista, Gerardo Fernández Noroña, luego de la confrontación que sostuvieron un día antes en el Congreso.
Esto, luego que Noroña lo denunció por agresiones y hasta pidió su desafuero, lo mismo que para otros diputados del tricolor.
Alito pide ser incluido en Mecanismo de Protección
En un comunicado Moreno Cárdenas, informó que acusó ante las autoridades a Fernández Noroña, y a Emiliano González González, por los delitos de amenazas y hasta pidió a la Secretaría de Gobernación que lo incorpore al Mecanismo de Protección.
El dirigente priista dijo que tras las amenazas directas de Fernández Noroña y Emiliano González hacia su persona y hacia los legisladores Manuel Añorve, Rubén Moreira, Pablo Angulo, Erubiel Alonso y Carlos Gutiérrez Mancilla, tuvo que pedir dicha protección del gobierno federal.
Y advirtió que no va a permitir que quienes ostentan un cargo público utilicen el poder para amenazar y tratar de callar voces opositoras.
El senador del tricolor aseguró que “no nos van a intimidar. Vamos de frente, con valor, con la ley en la mano y defendiendo al pueblo de México”.
Alejandro Moreno acusa intimidación y persecución política
Explicó que en defensa propia y en defensa de la democracia, “acudimos a las instancias correspondientes frente a la intimidación y la persecución política que el Estado mexicano ejerce contra quienes pensamos distinto”.
Además, “no vamos a dar un paso atrás ni a quedarnos callados. Vamos a seguir denunciando los abusos del poder y luchando por un México libre, democrático y de leyes, aseveró.
