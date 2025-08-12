Apelará FGR liberación de Israel Vallarta… “Seis personas sufrieron secuestro”

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, habló de los casos de Israel Vallarta y del activista García Villagrán.

Víctimas no pueden quedar en estado de indefensión aseguró el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, al informar que la instancia que encabeza apelará la apelación sentencia absolutoria para dar liberación a Israel Vallarta, tras más de 20 años en prisión sin tener una sentencia formal.

Durante la mañanera, desde Palacio Nacional, el funcionario recordó que dicho personaje tiene otra acusación por secuestrar presuntamente a seis personas, antes de ser detenido.

Defensa de víctimas en caso Vallarta

“Hay seis personas que sufrieron secuestro, ese secuestro se llevó a cabo antes de que hubiera una diligencia evidentemente ilegal y abusiva… y esas personas no pueden quedar en estado de indefensión, es una obligación moral, es una obligación ética y jurídica defender a las víctimas del secuestro, y nosotros vamos a proceder a través del recurso de apelación, en la defensa de esas víctimas y en el derecho que tienen a la reparación del daño”.

Dichas personas fueron víctimas de la banda criminal “Los Zodiaco” a quien relacionaron a Vallarta Cisneros.

Caso Luis García Villagrán

Por otra parte, el funcionario también dio a conocer que apelará la liberación del activista y defensor de migrantes, Luis García Villagrán, acusado presuntamente de tráfico de personas.

“Se pidió la orden de aprehensión y el juez, con esas 75 órdenes, dio la orden de aprehensión, se detuvo a la persona y cuando la llevamos frente al juez, el juez no quiso, ni siquiera analizar las 75 pruebas que habían presentado todas las autoridades, y dijo que como se dedicaba a proteger a los grupos migrantes, lo ponía en libertad. Yo no había visto una cosa igual… no solamente vamos a apelar, vamos a iniciar una carpeta, mire detrás de todo eso hay fortunas incalculables que están y no puede quedar así”.

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación, confirmó que el activista está en el Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.

“El señor fue inscrito, se acercó en el año 2019, pero cualquier persona que esté bajo el mecanismo de protección, que puede tener un botón o que puede tener todo tipo de atención y que cometan cualquier delito, no importa que estén en el mecanismo de protección, pueden ser detenidos siempre y cuando haya una orden de aprehensión, por ejemplo, en este caso, de un juez, que es el mismo que después le otorga la libertad. Entonces, estamos todavía en el caso”.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que García Villagrán fue liberado por el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Tapachula, Chiapas, Jonathan Francisco Izquierdo Prieto.

