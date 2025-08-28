Muere bebé que fue abandonada en baños del metro UAM-I; sufrió daño cerebral

Agentes de policía trasladaron de inmediato a la recién nacida a un hospital. Lamentablemente no sobrevivió. / SSC CDMX

La bebé abandonada en los baños de la estación UAM - Iztapalapa el pasado 25 de agosto, murió este jueves debido a una falla multiorgánica, informó el IMSS Bienestar.

La dependencia destacó que la recién nacida presentó complicaciones como hemorragia intraventricular con hidrocefalia, daño cerebral severo, entre otras fallas multiorgánicas que llevaron a su fallecimiento este jueves 28 de agosto de 2025.

¿Cómo encontraron a la bebé en metro UAM-I?

Una trabajadora de los baños públicos de la estación del Sistema de Transporte Colectivo encontró a la menor, aún con la placenta, dentro de un bote de basura.

La mujer sacó a la menor, buscó arroparla y pidió apoyo a los policías de las inmediaciones de la estación UAM-I, quienes la envolvieron en su ropa de trabajo y la llevaron de inmediato al Hospital Legaria.

#TarjetaInformativa | Efectivos de la #SSC que realizaban su recorrido de vigilancia en la colonia #BarrioSanMiguel, en @Alc_Iztapalapa, fueron alertados por los operadores del #C2 Oriente, del llanto de un bebé en aparente estado de abandono, en el área de sanitarios públicos… pic.twitter.com/Lu7uPDCJO5 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 25, 2025

Desde su ingreso, la recién nacida fue reportada con pronóstico reservado.

¿Cómo está el bebé abandonado en Tacubaya?

El pasado 23 de agosto, policías resguardaron a un bebé de cuatro meses de nacido, que fue localizado en una banqueta de la zona de Tacubaya, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana CDMX señaló que los uniformados “al llegar escucharon el llanto de un bebé y se percataron que sobre la acera había una frazada de color blanco y azul donde se hallaba el menor. Un uniformado lo cargó, lo arropó con su chamarra debido a que hacía frío y su cuerpo se sentía helado, y solicitó una unidad médica; en tanto, lo arrulló para mitigar su llanto y para que se tranquilizara”.

Este bebé se mantiene estable y recibiendo atención médica, reportó el IMSS Bienestar tras comunicar el fallecimiento de la bebé abandonada en el metro UAM-I.

