Laura Itzel Castillo, nueva presidenta del Senado

El Grupo Parlamentario de Morena eligió a la senadora Laura Itzel Castillo como presidenta de la Mesa Directiva para el próximo periodo ordinario de sesiones.

Esta mañana, el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado aprobó por unanimidad que la senadora Laura Itzel Castillo presida la Mesa Directiva durante el próximo periodo ordinario de sesiones.

La bancada oficialista subrayó que Castillo es una legisladora con amplia trayectoria, reconocida por su compromiso con las causas sociales y su militancia de izquierda.

“Una mujer de lucha”

Es una mujer de lucha, de grandes ideas y de firmes valores”, expresaron senadores de Morena tras confirmar la decisión interna que la perfila para encabezar los trabajos legislativos en la Cámara Alta.

Vicepresidencias y secretarías

Junto a Castillo, se definió que una de las vicepresidencias será ocupada por la senadora yucateca Verónica Camino Farjat, mientras que las secretarías quedarán en manos de Mariela Gutiérrez y María Kantún.

