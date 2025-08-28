“Es un patán y un cobarde”: Alejandro Moreno arremete contra Fernández Noroña

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

"Marcharon por un liderazgo que construye la oposición y no vamos a permitir que Morena convierta a México en Venezuela".

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, el senador priista Alejandro ‘Alito’ Moreno arremetió contra el morenista Gerardo Fernández Noroña, a quien calificó de “patán, cobarde y barbaján”. Moreno aseguró que Noroña es un “provocador” que busca silenciar a la oposición y “reventar” el diálogo con el gobierno.

Alito defendió su actuar, argumentando que el altercado de ayer fue una respuesta al intento de Morena de “callar a la oposición”. También indicó que no golpeó a Fernández Noroña, que solo le dio un “empujón”.

“Pues nada más le di un empujón, pues si no, ¿cómo crees? Salió corriendo como lo que es, un cobarde”. — Alejandro Moreno Cárdenas

Críticas a Morena

Destacó que el PRI a lo largo del tiempo ha sido un partido comprometido con experiencia, que ha cometido errores como todos, pero que saben gobernar y dar resultados, a comparación de Morena, que ha trabajado “en los últimos siete años con las amenazas, provocación y la mentira”.

“El PRI va a defender la democracia, la libertad de expresión… El PRI no se dobla y menos un servidor”. — Alejandro Moreno Cárdenas

El senador elevó el tono de sus acusaciones, calificando a los miembros de Morena como “barbajanes cínicos y narcopolíticos” que están “destruyendo el país” y buscan convertir a México en Venezuela.

Cuestionamientos a Noroña por posteos en redes sociales

Además, Moreno cuestionó las publicaciones de Noroña en redes sociales, en las que aparece con figuras polémicas. Criticó la foto con Nicolás Maduro, un delincuente por quien Estados Unidos ofrece 50 millones de dólares de recompensa, y la de Manuel Bartlett, a quien Noroña llamó “patriota” a pesar de ser señalado por su presunta participación en el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar.

“¿Qué mensaje le mandan al gobierno de estados unidos? Son dementes, está loco”. — Alejandro Moreno Cárdenas

