Los memes de Alito y Noroña que se convirtieron en un fenómeno de superviralización digital

Bien dicen por ahí que al mal tiempo, buena cara. Y justo eso es lo que se necesita en estos días, donde echarse una buena carcajada ya no es solo un lujo, sino casi un derecho. Con un México que parece más descosido que calcetín después de lavar, lo mejor que sabe hacer el mexicano no es indignarse, sino reírse de lo que pasa.

El más reciente capítulo del surrealismo político nacional lo protagonizaron Alejandro “Alito” Moreno, dirigente del PRI, y Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, quienes literalmente se agarraron a empujones y groserías al término de la última sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Obviamente, los memes no tardaron ni un suspiro y las redes sociales hicieron lo que mejor saben hacer.

Del paralelismo al meme metalero

Desde corridos tumbados y videos con música sobrepuesta, hasta comparaciones con caricaturas y portadas de discos, las redes no tuvieron piedad para mofarse de lo ocurrido. Por ejemplo, el clásico video con música de Linkin Park, que acompañó los empujones entre Alito y Noroña.

Lo mejor que verás hoy



NOROÑA VS ALITO CON MUSICA DE LINKIN PARK pic.twitter.com/eMSoY5dBcg — MEMES DE CIENCIAS SOCIALES (@MemesCSociales) August 28, 2025

En otra joya, usuarios compararon la transmisión del Canal del Congreso con un fragmento de 31 minutos, donde la secuencia es casi idéntica.

Los paralelismos del nivel de la conversación en el @senadomexicano, con #Alito - Fernández Noroña y 31 minutos ... 🚬 "Joder, esto sí es cine". pic.twitter.com/xWdiHEVqkQ — Así Las Cosas (@asilascosasw) August 28, 2025

También se viralizó un póster al estilo de Supernova Strikes Orígenes, el evento de boxeo amateur, hecho con IA, parodiando los carteles que tuvieron a Franco Escamilla o el Escorpión Dorado.

Los memes de "Alito" y Noroña. Ampliar

Los más metaleros hicieron lo suyo con la portada de “Vulgar Display of Power” (Pantera, 1992), solo que sustituyeron la cara de Sean Cross por la de Noroña.

La parodia de "Vulgar Display of Power” (Pantera, 1992). Ampliar

Y como cereza del pastel, crearon un corrido tumbado dedicado al dirigente del PRI… “Subió Alito con todo el honor, sin pedir permiso llegó con valor”.

📌Ya hay “CORRIDO” 🎼 de @alitomorenoc!!! No podía faltar a un buen show! pic.twitter.com/rMAxmGIw6g — Ⓜ️iguel Quintana®🎬 (@Quintana_Troll) August 28, 2025

No podía faltar la novela dentro de la novela. Durante el forcejeo, Emiliano González, colaborador de Noroña, fue empujado por Moreno y terminó con lesiones visibles en el brazo izquierdo y el cuello.

Lo que más llamó la atención no fueron las lesiones, sino el collarín y el cabestrillo que luego apareció usando. Usuarios, algunos que se identificaron como médicos, lo han calificado de exageración y lo compararon con la atención del IMSS-Bienestar, convirtiendo el vendaje en un meme más y en una crítica al muy pobre sistema de salud pública.

TE PUEDE INTERESAR: Fernández Noroña responsabiliza a Alejandro Moreno tras agresión en el Senado

Los memes del pleito entre Alito y Noroña. Ampliar

Un fenómeno de superviralización: Claudio Flores Thomas

Comparable al final de una serie exitosa o incluso a un evento deportivo de gran calibre, este fenómeno se convirtió en un caso de superviralización en la conversación digital, según Claudio Flores Thomas, CEO de Altazor Intelligence, quien, además, reveló que el escándalo generó un enorme volumen de publicaciones y reacciones. En X se registraron 3.5 millones de menciones, 1.8 millones de posteos originales y más de 500 mil publicaciones en TikTok e Instagram durante las mismas horas que ocurrió todo.

TE PUEDE INTERESAR: Alejandro Moreno responde a Noroña: “No nos van a callar”