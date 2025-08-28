;

  • 28 AGO 2025, Actualizado 07:56

Si Noroña no va al MP, el MP llega a Noroña

El morenista presentó una denuncia penal contra Alito Moreno

Si Noroña no va al MP, el MP llega a Noroña

Verónica Méndez Borja

Esta noche el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General de la República (FGR), acudió a la vieja casona de Xicoténcatl, la antigua sede del Senado, para tomar declaración a Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva y de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, así como a su colaborador Emiliano González, luego de la trifulca ocurrida en el salón de plenos.

Acusaciones contra legisladores de oposición

Aunque Fernández Noroña informó que acudiría a la Fiscalía General de la República para presentar una denuncia, finalmente los agentes del Ministerio Público se trasladaron a la Cámara Alta para levantar las primeras declaraciones.

Fernández Noroña responsabilizó directamente al dirigente nacional del PRI y senador, Alejandro “Alito” Moreno, así como al senador Pablo Angulo y a los diputados Eruviel Alonso y Carlos Gutiérrez Mancilla, de haberlo agredido físicamente de manera “premeditada”.

Denuncia penal por amenazas y daños

El legislador anunció que presentaría una denuncia penal por amenazas de muerte, lesiones y daño en propiedad ajena, hechos que, dijo, también afectaron a su colaborador Emiliano González, quien resultó herido mientras documentaba los incidentes.

Síguenos en Google News y encuentra más información

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad