Si Noroña no va al MP, el MP llega a Noroña
El morenista presentó una denuncia penal contra Alito Moreno
Esta noche el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General de la República (FGR), acudió a la vieja casona de Xicoténcatl, la antigua sede del Senado, para tomar declaración a Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva y de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, así como a su colaborador Emiliano González, luego de la trifulca ocurrida en el salón de plenos.
- Puedes encontrar el contexto sobre la pelea aquí: Pelean “Alito” Moreno y Noroña al cierre de la Permanente | VIDEO
Acusaciones contra legisladores de oposición
Aunque Fernández Noroña informó que acudiría a la Fiscalía General de la República para presentar una denuncia, finalmente los agentes del Ministerio Público se trasladaron a la Cámara Alta para levantar las primeras declaraciones.
Fernández Noroña responsabilizó directamente al dirigente nacional del PRI y senador, Alejandro “Alito” Moreno, así como al senador Pablo Angulo y a los diputados Eruviel Alonso y Carlos Gutiérrez Mancilla, de haberlo agredido físicamente de manera “premeditada”.
Denuncia penal por amenazas y daños
El legislador anunció que presentaría una denuncia penal por amenazas de muerte, lesiones y daño en propiedad ajena, hechos que, dijo, también afectaron a su colaborador Emiliano González, quien resultó herido mientras documentaba los incidentes.
