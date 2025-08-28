Si Noroña no va al MP, el MP llega a Noroña

Esta noche el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General de la República (FGR), acudió a la vieja casona de Xicoténcatl, la antigua sede del Senado, para tomar declaración a Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva y de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, así como a su colaborador Emiliano González, luego de la trifulca ocurrida en el salón de plenos.

Acusaciones contra legisladores de oposición

Aunque Fernández Noroña informó que acudiría a la Fiscalía General de la República para presentar una denuncia, finalmente los agentes del Ministerio Público se trasladaron a la Cámara Alta para levantar las primeras declaraciones.

Fernández Noroña responsabilizó directamente al dirigente nacional del PRI y senador, Alejandro “Alito” Moreno, así como al senador Pablo Angulo y a los diputados Eruviel Alonso y Carlos Gutiérrez Mancilla, de haberlo agredido físicamente de manera “premeditada”.

Por fin terminamos la denuncia penal contra la pandilla de cobardes del @PRI_Nacional y me voy a casa a descansar. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) August 28, 2025

Denuncia penal por amenazas y daños

El legislador anunció que presentaría una denuncia penal por amenazas de muerte, lesiones y daño en propiedad ajena, hechos que, dijo, también afectaron a su colaborador Emiliano González, quien resultó herido mientras documentaba los incidentes.

🥊💬 “Me lo dijo hoy Alejandro Moreno, te voy a madrear y te voy a matar”.



— @fernandeznorona, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, con ⁦@EnriqueEnVivo⁩ en ⁦@asilascosasWPM⁩ 🎙️ pic.twitter.com/Q1TaZ4ywGR — W Radio México (@WRADIOMexico) August 28, 2025

