Clima CDMX y Edomex 8 de junio 2026: prevén lluvias fuertes y tardes frescas

Pronóstico del tiempo para este lunes 8 de junio en CDMX y Estado de México. IA

La semana comenzará con condiciones inestables en la Ciudad de México y el Estado de México. De acuerdo con los pronósticos meteorológicos más recientes, este lunes 8 de junio de 2026 se espera cielo medio nublado a nublado, lluvias fuertes durante la tarde y noche, así como temperaturas templadas en gran parte del Valle de México.

Las precipitaciones estarán asociadas al ingreso constante de humedad proveniente del océano Pacífico, canales de baja presión y la actividad meteorológica vinculada al temporal de lluvias que afecta varias regiones del país. Autoridades federales mantienen vigilancia sobre sistemas ciclónicos en el Pacífico que podrían reforzar las lluvias durante los próximos días.

Para quienes planean actividades al aire libre o traslados largos, la recomendación es mantenerse atentos a los avisos meteorológicos y considerar posibles afectaciones por encharcamientos, reducción de visibilidad y tráfico intenso.

¿Cómo estará el clima este lunes 8 de junio en la Ciudad de México?

El Servicio Meteorológico Nacional prevé para la Ciudad de México temperaturas mínimas de entre 14 y 16 grados Celsius y máximas de entre 22 y 24 grados. Durante la mañana predominará un ambiente fresco con cielo parcialmente nublado. Sin embargo, conforme avance la tarde aumentará la probabilidad de lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento de hasta 45 kilómetros por hora.

Las autoridades capitalinas también mantienen vigilancia por posibles lluvias intensas en distintas alcaldías debido a la acumulación de humedad y al fortalecimiento del temporal que afecta al centro del país.

Por ello, se recomienda portar paraguas o impermeable y tomar precauciones al conducir, especialmente durante el horario de salida laboral.

¿Cuál es el pronóstico para el Estado de México?

En el Estado de México las condiciones serán similares, aunque algunas regiones podrían registrar lluvias más intensas debido a factores orográficos y a la interacción de sistemas atmosféricos.

Los reportes meteorológicos señalan que municipios del Valle de Toluca, zona oriente y regiones montañosas podrían presentar precipitaciones fuertes a muy fuertes durante la tarde y noche. Además, se esperan bancos de niebla en zonas altas durante las primeras horas del día.

Las temperaturas variarán considerablemente dependiendo de la altitud de cada municipio, con mañanas frescas y tardes templadas.

¿Seguirán las lluvias en los próximos días?

Sí. Los modelos meteorológicos indican que el temporal de lluvias continuará afectando al centro del país durante gran parte de la semana.

La vigilancia sobre zonas de baja presión y posibles desarrollos ciclónicos en el Pacífico mantiene elevadas las probabilidades de precipitaciones en el Valle de México durante los próximos días.

Para este lunes 8 de junio, el principal riesgo será la presencia de lluvias fuertes por la tarde y noche, por lo que Protección Civil recomienda evitar cruzar corrientes de agua, retirar basura de coladeras y mantenerse informado únicamente a través de fuentes oficiales.

La combinación de temperaturas agradables y lluvias frecuentes marcará el inicio de una semana típicamente lluviosa para la Ciudad de México y el Estado de México.