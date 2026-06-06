Seleccionado Iraní llegará a Tijuana con personal de apoyo incompleto por falta de visas

La Selección de Futbol de Irán se dirige a México para realizar su concentración durante el Mundial 2026 en la ciudad de Tijuana.

Luego de que el embajador de Estados Unidos en Turquía, Tom Barrac diera a conocer que se habrían concedido visas al seleccionado iraní, este sábado la Selección de Irán viajó con destino a Tijuana, México, en donde se concentrarán previo a la disputa de los partidos correspondientes a la Copa Mundial FIFA 2026 en Estados Unidos.

Selección de Irán inicia concentración en Tijuana

La participación de Irán se encontraba en entredicho toda vez que no contaban con visas para ingresar a Estados Unidos, país en donde jugará sus tres partidos de la fase de grupos.

Su primer partido será contra Bélgica el próximo 15 de junio en la ciudad de Los Ángeles.

Pese a las declaraciones de Barrac, la embajada de Irán en Turquía cuestionó en “X”:

“¿Por qué no dicen que se denegaron los visados a una gran parte del personal directivo y ejecutivo, a los asesores técnicos y a otras personas que forman parte integral de cualquier selección nacional de fútbol?”.

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Solicitan visas para personal de apoyo rumbo al Mundial 2026

Y es que efectivamente, este día en Tijuana, y bajo el auspicio de la Canaco local, el embajador de la República Islámica de Irán en México, Abolfazl Pasandideh hizo un llamado para que Estados Unidos brinde como buen anfitrión las visas necesarias para todo el equipo de respaldo de la Selección de Irán, toda vez que de una comitiva de 85, a 15 les fueron negadas las visas.

El propio embajador agradeció el apoyo de México y en particular a Tijuana por ser la sede de concentración del seleccionado, que el mismo día que dispute partidos en Estados Unidos deberá abandonar el territorio estadounidense sin demora, tal como lo solicitaron las autoridades de aquel país.

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