Regreso a Clases SEP 2025: Becas del Bienestar que abren registro en septiembre para preescolar hasta bachillerato

Regreso a Clases SEP 2025: Conoce las becas del Bienestar que abren registro en septiembre para estudiantes de preescolar a bachillerato

A partir de septiembre se abren los registros para varios programas y Becas del Bienestar, tanto para estudiantes que van de educación básica hasta el bachillerato. Aquí te contamos cuáles son, las fechas y los requisitos que necesitas para inscribirte.

Becas del Bienestar que abren registro en septiembre de 2025

Beca Rita Cetina

Una de las más conocidas es la Beca Rita Cetina, cuyo registro arranca el lunes 15 de septiembre. Este apoyo ofrece mil 900 pesos por estudiante de secundaria, más 700 pesos extra por cada integrante de la misma familia inscrito en una escuela pública.

Entre los requisitos que solicitan para padres, madres o tutores se pide su CURP, CURP del estudiante, número de teléfono, correo electrónico, identificación oficial vigente y comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

TE PUEDE INTERESAR: Beca Rita Cetina 2025: ¿No aparece tu hijo en el SIGED? Esto debes hacer antes de hacer el registro el 15 de septiembre

Beca Rita Cetina 2025: ¿No aparece tu hijo en el SIGED? Esto debes hacer antes de hacer el registro al programa Ampliar

Mi Beca para Empezar en CDMX

Otra opción es Mi Beca para Empezar para estudiantes de educación básica en la Ciudad de México, es decir, alumnos de preescolar, primaria y secundaria. De acuerdo con la convocatoria, el registro comienza el 1 de septiembre para alumnos de nuevo ingreso del ciclo escolar 2025-2026.

Requisitos:

Identificación oficial del padre, madre o tutor.

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

CURP del beneficiario.

Contar con una cuenta Llave CDMX con expediente completo.

Más detalles sobre el registro a este programa aquí.

Mi Beca para Empezar en CDMX 2025: Esta es la fecha que abre el registro en línea para estudiantes de NUEVO ingreso en septiembre. Ampliar

Beca Benito Juárez

Para los estudiantes de bachillerato, está la Beca Benito Juárez, que también ofrece un apoyo bimestral de mil 900 pesos y, aunque aún no se ha confirmado la fecha en la que se abre el registro, las autoridades ya han dado a conocer los documentos que se necesitarán para inscribirse. Además, los interesados tendrán que contar con una Cuenta Llave MX.

TE PUEDE INTERESAR: Beca Benito Juárez 2025: Guía para activar tu Cuenta Llave MX y solicitar el apoyo de mil 900 pesos para bachillerato