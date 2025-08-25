Beca Rita Cetina Secundaria 2025: Requisitos para revisar que tu hijo aparezca inscrito en el SIGED

¿Cómo revisar que mi hijo aparezca inscrito en el SIGED para registrarse en la Beca Rita Cetina 2025?

Falta una semana para que arranque el nuevo ciclo escolar y unos días más para que se abra el registro a la Beca Rita Cetina, pero, antes de solicitarla, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez informó que es necesario que revises que tu hijo o hija aparezca como inscrito en el Sistema de Información y Gestión Educativa. ¿Por qué? Pues si esta información no está correctamente actualizada, no podrás realizar el registro el próximo 15 de septiembre al programa.

A continuación, te explicamos cómo puedes revisar esta información en el SIGED.

¿Qué necesito para revisar los datos de mi hijo en el SIGED?

Para hacer este proceso solo necesitas tener a la mano la CURP de tu hijo o hija y tener una conexión estable a internet. Con esto podrás ingresar y verificar que la escuela haya reportado la inscripción en el nuevo ciclo escolar.

¿Cómo revisar que mi hijo aparezca inscrito en el SIGED?

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, estos son los pasos que debes de seguir:

Ingresa a la página oficial: siged.sep.gob.mx/SIGED/alumnos.html

Captura la CURP de tu hijo o hija.

Da clic en “Buscar”.

Si tu hijo aparece como inscrito, el sistema te arrojará los datos de ciclo, nivel, turno, grado y grupo.

¿Qué hago si la información en el SIGED está incorrecta?

En caso de que los datos no estén actualizados o sean incorrectos, tendrás que ir a la escuela para pedir que carguen la información correcta en el SIGED.

Requisitos para registrar a estudiantes de secundaria en la Beca Rita Cetina 2025

Para el padre, madre o tutor se solicita:

CURP

Número de celular

Correo electrónico

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)

Y para el alumno o alumna únicamente la CURP.

¿Cómo crear una cuenta Llave MX para registrarse en la Beca Rita Cetina?

El registro será completamente en línea y es importantísimo que tengas una cuenta Llave MX, pero si aún no la tienes, puedes hacerla de la siguiente forma:

Ingresa a www.llave.gob.mx

Captura tu CURP, confirma que no eres un robot y revisa que tus datos sean correctos.

Agrega tu código postal, dirección, número de teléfono y correo electrónico.

Crea una contraseña y guarda la información para iniciar sesión después.

¿Cómo registrarme en línea en la Beca Rita Cetina en septiembre 2025?

Una vez que tengas tu cuenta Llave MX activa, podrás entrar al portal de becas y completar el registro en línea a partir del 15 de septiembre.

