¿FIFA podría demandar a Mariana Ochoa? La polémica detrás de su canción mundialista

A una semana de la Copa mundial de la FIFA 2026, Mariana Ochoa decidió sumarse al entusiasmo que rodea al torneo con el lanzamiento de “Mexico Mágico (¡Ponte el sombrero!)”, una canción inspirada en la fiesta futbolística que vivirán México, Estados Unidos y Canadá como países anfitriones.

La exintegrante de OV7 explicó que el tema fue creado como un homenaje a la identidad mexicana y al ambiente de celebración que caracteriza a los grandes eventos deportivos. A través de sus redes sociales, la cantante invitó a sus seguidores a escuchar la canción y compartirla rumbo al inicio de la justa mundialista.

Mariana Ochoa, exintegrante de OV7 / Medios y Media Ampliar

¿Por qué se habla de una posible demanda?

La polémica surgió debido a que la FIFA mantiene un estricto control sobre el uso comercial de términos, imágenes y conceptos relacionados con sus torneos. Cada Copa del Mundo cuenta con marcas registradas y derechos de explotación exclusivos que protegen los intereses de la organización y de sus patrocinadores oficiales.

"México Mágico (¡Ponte el sombrero!)", canción de Mariana Ochoa Ampliar

Especialistas en propiedad intelectual señalan que cualquier artista, empresa o marca que pretenda asociar un producto comercial con el Mundial debe cuidar que no exista una vinculación que pueda interpretarse como oficial si no cuenta con la autorización correspondiente. De lo contrario, podría enfrentarse a reclamaciones legales o solicitudes para retirar material promocional.

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El alcance de los derechos de la FIFA

La FIFA ha sido históricamente estricta en la protección de sus marcas. Durante cada edición del Mundial, el organismo vigila el uso de palabras, logotipos, emblemas y campañas publicitarias que puedan generar confusión entre los consumidores.

Albums FIFA 2026 / Icon Sportswire Ampliar

En el caso de Mariana Ochoa, hasta el momento no existe una demanda formal, ni un procedimiento legal anunciado públicamente. Sin embargo, la discusión surgió porque la canción hace referencia al ambiente mundialista y porque la cantante ha expresado su deseo de que el tema forme parte de las celebraciones relacionadas con el torneo.

La postura de la cantante

Lejos de la controversia, Ochoa ha promovido la canción como una celebración de la cultura mexicana y del entusiasmo que genera la Copa del Mundo. La artista incluso manifestó su interés en participar en actividades oficiales o eventos relacionados con el campeonato, que tendrá partidos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Mientras la conversación continúa en redes sociales, el tema ha logrado llamar la atención del público y colocarse como una de las propuestas musicales inspiradas en el Mundial 2026. Por ahora, la posibilidad de una demanda permanece en el terreno de la especulación, pero el caso sirve para recordar la importancia de los derechos de marca en uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

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