;

  • 26 AGO 2025, Actualizado 22:33

Mi Beca para Empezar en CDMX 2025: Fecha en que abre el registro en línea para estudiantes de NUEVO ingreso

Te contamos cuándo abre, cómo registrarte y qué documentos necesitas

Mi Beca para Empezar en CDMX 2025: Esta es la fecha que abre el registro en línea para estudiantes de NUEVO ingreso en septiembre.

Mi Beca para Empezar en CDMX 2025: Esta es la fecha que abre el registro en línea para estudiantes de NUEVO ingreso en septiembre.

Edgar Herrera López

Para todas las madres, padres y tutores que quieren inscribir a sus hijos en el programa Mi Beca para Empezar, ya hay fecha para el registro de nuevo ingreso en la Ciudad de México. Y es que, recientemente, el Fideicomiso Bienestar Educativo de la capital anunció los detalles de esta convocatoria, para que puedan recibir el apoyo anual de uniformes y útiles escolares.

Aquí te contamos de qué va y qué debes tener listo.

¿Cuándo abre el nuevo registro a Mi Beca para Empezar en CDMX 2025?

El registro de nuevo ingreso arranca el próximo lunes 1 de septiembre, justo en la fecha en que también inicia el ciclo escolar 2025-2026.

TE PUEDE INTERESAR: Mi Beca para Empezar en CDMX 2025: ¿Por qué está bloqueada la tarjeta? Apoyo para útiles y uniformes se entrega en agosto

¿Cuándo abre el nuevo registro a Mi Beca para Empezar en CDMX 2025? / FIBIEN CDMX.

¿Cómo me registro a Mi Beca para Empezar si soy de nuevo ingreso?

Para que el primer día del registro no te agarren las prisas, aquí te explicamos el paso a paso:

Y listo, así de fácil puedes inscribirte al programa.

TE PUEDE INTERESAR: Beca Rita Cetina 2025: ¿No aparece tu hijo en el SIGED? Esto debes hacer antes de hacer el registro el 15 de septiembre

¿Qué documentos piden para registrarse a Mi Beca para Empezar en septiembre 2025?

Para completar el registro necesitarás:

  • Identificación oficial del padre, madre o tutor.
  • Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses.
  • CURP del beneficiario (tu hijo o hija).

TE PUEDE INTERESAR: Regreso a Clases SEP 2025: ¿Cuántos días libres hay en septiembre para estudiantes de educación básica?

Convocatoria Mi Beca para Empezar en CDMX 2025: ¿Cómo hacer el registro en línea si soy de nuevo ingreso?

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad