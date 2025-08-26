Mi Beca para Empezar en CDMX 2025: Fecha en que abre el registro en línea para estudiantes de NUEVO ingreso

Mi Beca para Empezar en CDMX 2025: Esta es la fecha que abre el registro en línea para estudiantes de NUEVO ingreso en septiembre.

Para todas las madres, padres y tutores que quieren inscribir a sus hijos en el programa Mi Beca para Empezar, ya hay fecha para el registro de nuevo ingreso en la Ciudad de México. Y es que, recientemente, el Fideicomiso Bienestar Educativo de la capital anunció los detalles de esta convocatoria, para que puedan recibir el apoyo anual de uniformes y útiles escolares.

Aquí te contamos de qué va y qué debes tener listo.

¿Cuándo abre el nuevo registro a Mi Beca para Empezar en CDMX 2025?

El registro de nuevo ingreso arranca el próximo lunes 1 de septiembre, justo en la fecha en que también inicia el ciclo escolar 2025-2026.

¿Cuándo abre el nuevo registro a Mi Beca para Empezar en CDMX 2025? / FIBIEN CDMX. Ampliar

¿Cómo me registro a Mi Beca para Empezar si soy de nuevo ingreso?

Para que el primer día del registro no te agarren las prisas, aquí te explicamos el paso a paso:

Primero crea tu Cuenta Llave CDMX en: llave.cdmx.gob.mx con tus datos como madre, padre o tutor.

Una vez creada, entra a la plataforma oficial: registro.mibecaparaempezar.cdmx.gob.mx.

Ahí deberás capturar los datos del beneficiario, es decir, de tu hijo o hija.

Y listo, así de fácil puedes inscribirte al programa.

¿Qué documentos piden para registrarse a Mi Beca para Empezar en septiembre 2025?

Para completar el registro necesitarás:

Identificación oficial del padre, madre o tutor.

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses.

CURP del beneficiario (tu hijo o hija).

