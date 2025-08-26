Beca Rita Cetina 2025: ¿No aparece tu hijo en el SIGED? Esto debes hacer antes de hacer el registro el 15 de septiembre

Beca Rita Cetina 2025: ¿No aparece tu hijo en el SIGED? Esto debes hacer antes de hacer el registro al programa

Si tus hijos están por entrar a la secundaria y quieres registrarlos a la Beca Rita Cetina para recibir el apoyo de los mil 900 pesos, antes de hacer esto debes asegurarte que estén inscritos en el SIGED. Esto es muy importante porque, si no aparecen en el sistema, no podrás hacer el registro a la beca.

Anteriormente ya hemos explicado cómo revisar esto y si los datos aparecen correctos, no tienes de qué preocuparte; pero si la información es incorrecta o no aparece reportada la inscripción, aquí te contamos qué debes de hacer.

¿Qué hago si mi hijo no aparece inscrito en el SIGED?

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, si al revisar los datos tu hijo no aparece en el SIGED, lo que debes de hacer es lanzarte a la escuela para solicitar que suban la información correcta y ver que el cambio se vea reflejado.

Beca Rita Cetina 2025: ¿Qué hago si mi hijo no aparece inscrito en el SIGED?

¿Cómo revisar que el cambio quedó registrado en el SIGED?

Para checar que ya aparece como inscrito, solo sigue estos sencillos pasos:

Entra a: https://siged.sep.gob.mx/SIGED/alumnos.html

Luego, escribe la CURP de tu hijo y dale clic en la opción ‘Buscar’.

Cuando los datos estén actualizados, podrás ver información como turno, grado, grupo, ciclo y nivel.

Es muy importante que revises que tu hijo aparezca como inscrito en el Sistema de Información y Gestión Educativa. De lo contrario, no podrás registrarte a la Beca Rita Cetina en septiembre 2025. Ampliar

¿Cómo registrarse a la Beca Rita Cetina el 15 de septiembre?

Para registrarte, necesitas una Cuenta Llave MX, pero si aún no la tienes, aquí también te decimos cómo hacerla:

Entra a llave.gob.mx (checa que la terminación sea .gob.mx para confirmar que no es el sitio fraudulento).

para confirmar que no es el sitio fraudulento). Pícale en la opción ‘Crear cuenta’.

Ingresa tu CURP y código postal.

Proporciona tu correo electrónico y número celular.

Crea una contraseña con al menos 8 caracteres, que incluya una letra mayúscula, una minúscula y un número.

Finalmente, te llegará un correo y un mensaje SMS para verificar tu información.

El día de la inscripción al programa, solo necesitas tu usuario y contraseña para entrar y solicitar la beca.

Requisitos para registrarse a la Beca Rita Cetina en septiembre 2025

Cuando el registro se abra el próximo lunes 15 de septiembre, como padre, madre o tutor deberás tener a la mano tu CURP, número telefónico, correo electrónico, una identificación oficial vigente y comprobante de domicilio no mayor a tres meses. Y en el caso de los estudiantes, con su CURP será suficiente.

