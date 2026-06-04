Hoy No Circula viernes 5 de junio de 2026: qué autos descansan en CDMX y Edomex
La restricción aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en municipios conurbados del Estado de México
Si planeas salir este viernes en la Ciudad de México o el Estado de México, es importante revisar el programa Hoy No Circula para evitar multas y contratiempos. La medida ambiental continúa vigente en la Zona Metropolitana del Valle de México con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire.
De acuerdo con el calendario oficial del programa, este viernes 5 de junio de 2026 deberán suspender su circulación los vehículos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, y holograma de verificación 1 y 2, en un horario de 5:00 a 22:00 horas.
La restricción aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en municipios conurbados del Estado de México incluidos dentro del programa ambiental metropolitano.
¿Qué vehículos no pueden circular este viernes?
Para este viernes, el Hoy No Circula aplica a:
- Engomado azul.
- Terminación de placa 9 y 0.
- Holograma 1 y 2.
- Horario de restricción de 5:00 a 22:00 horas.
Las autoridades recuerdan que incumplir la medida puede derivar en sanciones económicas y el traslado del vehículo al corralón.
¿Qué autos están exentos del Hoy No Circula?
No todos los vehículos están sujetos a la restricción. Pueden circular normalmente:
- Vehículos con holograma 00 y 0.
- Autos eléctricos e híbridos.
- Vehículos para personas con discapacidad.
- Transporte público.
- Unidades de emergencia y seguridad.
- Transporte escolar autorizado con los permisos correspondientes.
También es importante recordar que las restricciones pueden modificarse si la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activa una contingencia ambiental y el Doble Hoy No Circula.
¿Dónde aplica el Hoy No Circula en junio de 2026?
El programa opera en toda la Ciudad de México y en municipios metropolitanos del Estado de México, incluyendo zonas como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Ixtapaluca, Tecámac y otros municipios integrados al esquema ambiental. Además, desde 2026 el alcance también contempla regiones metropolitanas adicionales en territorio mexiquense.
Durante junio, la CAMe mantiene vigilancia especial debido a la temporada de ozono, por lo que las condiciones atmosféricas pueden provocar restricciones extraordinarias. Por ello, se recomienda consultar diariamente los reportes oficiales antes de salir a conducir.
Si tu vehículo cuenta con engomado azul y placas terminadas en 9 o 0, verifica tu holograma antes de salir este viernes. Respetar el Hoy No Circula no solo evita multas, también contribuye a mejorar la calidad del aire en una de las zonas metropolitanas más grandes del mundo.