Hoy No Circula viernes 5 de junio de 2026: qué autos descansan en CDMX y Edomex

Las medidas buscan reducir la contaminación por ozono y proteger la salud. Getty Images

Si planeas salir este viernes en la Ciudad de México o el Estado de México, es importante revisar el programa Hoy No Circula para evitar multas y contratiempos. La medida ambiental continúa vigente en la Zona Metropolitana del Valle de México con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire.

De acuerdo con el calendario oficial del programa, este viernes 5 de junio de 2026 deberán suspender su circulación los vehículos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, y holograma de verificación 1 y 2, en un horario de 5:00 a 22:00 horas.

La restricción aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en municipios conurbados del Estado de México incluidos dentro del programa ambiental metropolitano.

¿Qué vehículos no pueden circular este viernes?

Para este viernes, el Hoy No Circula aplica a:

Engomado azul.

Terminación de placa 9 y 0.

Holograma 1 y 2.

Horario de restricción de 5:00 a 22:00 horas.

Las autoridades recuerdan que incumplir la medida puede derivar en sanciones económicas y el traslado del vehículo al corralón.

¿Qué autos están exentos del Hoy No Circula?

No todos los vehículos están sujetos a la restricción. Pueden circular normalmente:

Vehículos con holograma 00 y 0.

Autos eléctricos e híbridos.

Vehículos para personas con discapacidad.

Transporte público.

Unidades de emergencia y seguridad.

Transporte escolar autorizado con los permisos correspondientes.

También es importante recordar que las restricciones pueden modificarse si la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activa una contingencia ambiental y el Doble Hoy No Circula.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula en junio de 2026?

El programa opera en toda la Ciudad de México y en municipios metropolitanos del Estado de México, incluyendo zonas como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Ixtapaluca, Tecámac y otros municipios integrados al esquema ambiental. Además, desde 2026 el alcance también contempla regiones metropolitanas adicionales en territorio mexiquense.

Durante junio, la CAMe mantiene vigilancia especial debido a la temporada de ozono, por lo que las condiciones atmosféricas pueden provocar restricciones extraordinarias. Por ello, se recomienda consultar diariamente los reportes oficiales antes de salir a conducir.

Si tu vehículo cuenta con engomado azul y placas terminadas en 9 o 0, verifica tu holograma antes de salir este viernes. Respetar el Hoy No Circula no solo evita multas, también contribuye a mejorar la calidad del aire en una de las zonas metropolitanas más grandes del mundo.