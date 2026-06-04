Registro obligatorio de celulares 2026: autoridades explican quién puede asociar un número a una CURP distinta

El registro obligatorio de líneas celulares en México sigue generando dudas entre millones de usuarios. Una de las preguntas más frecuentes es si una persona puede vincular su número telefónico a la CURP de un familiar, especialmente cuando la línea es utilizada por hijos, padres, adultos mayores o personas que no realizaron el contrato originalmente.

La medida, vigente desde el 9 de enero de 2026, obliga a que todas las líneas móviles del país queden asociadas a una identidad verificable mediante la CURP o, en el caso de empresas, mediante el RFC. El objetivo del Gobierno federal y de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) es combatir delitos como la extorsión telefónica, el fraude y la usurpación de identidad.

El plazo para completar el registro vence el próximo 30 de junio de 2026. Las líneas que no sean registradas podrán ser suspendidas a partir del 1 de julio.

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¿Puedo registrar mi número celular con la CURP de otra persona?

La respuesta general es sí, pero únicamente si la línea telefónica realmente quedará bajo la responsabilidad legal de esa persona.

Las disposiciones del registro establecen que cada número debe estar asociado al titular que asume la responsabilidad de la línea. Esto significa que una línea utilizada por un menor de edad puede registrarse con la CURP de su padre, madre o tutor legal.

De igual manera, existen casos en los que un adulto mayor utiliza una línea contratada por un hijo o un familiar. En esos escenarios, el número puede quedar vinculado al titular responsable siempre que la información proporcionada durante el registro coincida con los datos verificados por la compañía telefónica.

Sin embargo, registrar una línea con la CURP de otra persona sin su consentimiento podría generar problemas administrativos e incluso responsabilidades legales si el número llega a ser utilizado para actividades ilícitas.

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¿Qué pasa si mi línea está a nombre de un familiar?

Las autoridades han explicado que el registro busca identificar claramente quién es el responsable de cada número telefónico.

Por ello, si una línea actualmente está asociada a un familiar, es importante verificar con la compañía telefónica quién aparece como titular antes de completar el trámite.

Las empresas de telefonía también deberán habilitar mecanismos para consultar qué números están vinculados a una determinada CURP, permitiendo detectar posibles errores o registros indebidos.

En caso de encontrar inconsistencias, los usuarios podrán solicitar correcciones directamente con su operador móvil.