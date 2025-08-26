;

  • 26 AGO 2025, Actualizado 17:43

Beca Benito Juárez 2025: Guía para activar tu Cuenta Llave MX y solicitar el apoyo de mil 900 pesos para bachillerato

Si vas a entrar al bachillerato y quieres registrarte a la beca, antes necesitas activar tu Cuenta Llave MX

Beca Benito Juárez 2025: Guía paso a paso para activar tu Cuenta Llave MX y solicitar el apoyo de mil 900 pesos para bachillerato.

Beca Benito Juárez 2025: Guía paso a paso para activar tu Cuenta Llave MX y solicitar el apoyo de mil 900 pesos para bachillerato.

Edgar Herrera López

Si ya estás por entrar a la educación media superior, es decir, preparatoria o bachillerato, podrás registrarte a la Beca Benito Juárez. Pero antes de llegar a ese paso, necesitas tener una Cuenta Llave MX, que es la que te permitirá hacer tu registro totalmente en línea.

Por eso, aquí te explicamos cómo crearla y dejar todo preparado para que, cuando se habilite el registro, seas de los primeros.

¿Cómo crear una Cuenta Llave MX para registrarse a la Beca Benito Juárez?

Para activar tu cuenta haz los siguiente:

  • Entra a llave.gob.mx y pícale en ‘Crear cuenta’.
  • Ingresa tu CURP, código postal, correo electrónico y número celular.
  • Crea una contraseña con al menos 8 caracteres, que tenga una letra mayúscula, una letra minúscula y al menos un número.
  • Tras completar esto, te llegará un correo electrónico y un SMS para confirmar tus datos.

¡Y ya! El día del registro solo ingresar con tu usuario y contraseña para hacer tu solicitud y registro a la beca.

TE PUEDE INTERESAR: Beca Benito Juárez Bachillerato 2025: Documentos que piden para registrarse en línea y recibir mil 900 pesos bimestrales

Beca Benito Juárez 2025: Paso a paso para crear tu Cuenta Llave MX y hacer el registro en línea.

¿Cuáles son los documentos requeridos para registrarse a la Beca Benito Juárez?

Para hacer tu registro en línea necesitas tener a la mano:

  • Un comprobante de domicilio no mayor a 3 meses.
  • Una identificación oficial vigente.

En caso de ser menor de edad, te van a pedir la identificación de tu madre, padre o tutor. Sin embargo, es importante que tengas en cuenta que la tarjeta quedará a tu nombre, ya que tú eres el beneficiario y serás quien reciba y cobre la beca.

¿Cuándo empieza el registro a la beca Benito Juárez?

Por ahora todavía no hay fecha, pero las autoridades han pedido estar atentos a los canales del programa, desde redes sociales hasta sus páginas oficiales, donde se publicarán todos los detalles.

TE PUEDE INTERESAR: Regreso a Clases SEP 2025: ¿Cuántos días libres hay en septiembre para estudiantes de educación básica?

Beca Benito Juárez: ¿Cuáles son los documentos para hacer el registro en línea en 2025?

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad