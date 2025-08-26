Beca Benito Juárez 2025: Guía para activar tu Cuenta Llave MX y solicitar el apoyo de mil 900 pesos para bachillerato

Beca Benito Juárez 2025: Guía paso a paso para activar tu Cuenta Llave MX y solicitar el apoyo de mil 900 pesos para bachillerato.

Si ya estás por entrar a la educación media superior, es decir, preparatoria o bachillerato, podrás registrarte a la Beca Benito Juárez. Pero antes de llegar a ese paso, necesitas tener una Cuenta Llave MX, que es la que te permitirá hacer tu registro totalmente en línea.

Por eso, aquí te explicamos cómo crearla y dejar todo preparado para que, cuando se habilite el registro, seas de los primeros.

¿Cómo crear una Cuenta Llave MX para registrarse a la Beca Benito Juárez?

Para activar tu cuenta haz los siguiente:

Entra a llave.gob.mx y pícale en ‘Crear cuenta’.

Ingresa tu CURP, código postal, correo electrónico y número celular.

Crea una contraseña con al menos 8 caracteres, que tenga una letra mayúscula, una letra minúscula y al menos un número.

Tras completar esto, te llegará un correo electrónico y un SMS para confirmar tus datos.

¡Y ya! El día del registro solo ingresar con tu usuario y contraseña para hacer tu solicitud y registro a la beca.

¿Cuáles son los documentos requeridos para registrarse a la Beca Benito Juárez?

Para hacer tu registro en línea necesitas tener a la mano:

Un comprobante de domicilio no mayor a 3 meses.

Una identificación oficial vigente.

En caso de ser menor de edad, te van a pedir la identificación de tu madre, padre o tutor. Sin embargo, es importante que tengas en cuenta que la tarjeta quedará a tu nombre, ya que tú eres el beneficiario y serás quien reciba y cobre la beca.

¿Cuándo empieza el registro a la beca Benito Juárez?

Por ahora todavía no hay fecha, pero las autoridades han pedido estar atentos a los canales del programa, desde redes sociales hasta sus páginas oficiales, donde se publicarán todos los detalles.

