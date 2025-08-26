Beca Benito Juárez 2025: Guía para activar tu Cuenta Llave MX y solicitar el apoyo de mil 900 pesos para bachillerato
Si vas a entrar al bachillerato y quieres registrarte a la beca, antes necesitas activar tu Cuenta Llave MX
Si ya estás por entrar a la educación media superior, es decir, preparatoria o bachillerato, podrás registrarte a la Beca Benito Juárez. Pero antes de llegar a ese paso, necesitas tener una Cuenta Llave MX, que es la que te permitirá hacer tu registro totalmente en línea.
Por eso, aquí te explicamos cómo crearla y dejar todo preparado para que, cuando se habilite el registro, seas de los primeros.
¿Cómo crear una Cuenta Llave MX para registrarse a la Beca Benito Juárez?
Para activar tu cuenta haz los siguiente:
- Entra a llave.gob.mx y pícale en ‘Crear cuenta’.
- Ingresa tu CURP, código postal, correo electrónico y número celular.
- Crea una contraseña con al menos 8 caracteres, que tenga una letra mayúscula, una letra minúscula y al menos un número.
- Tras completar esto, te llegará un correo electrónico y un SMS para confirmar tus datos.
¡Y ya! El día del registro solo ingresar con tu usuario y contraseña para hacer tu solicitud y registro a la beca.
¿Cuáles son los documentos requeridos para registrarse a la Beca Benito Juárez?
Para hacer tu registro en línea necesitas tener a la mano:
- Un comprobante de domicilio no mayor a 3 meses.
- Una identificación oficial vigente.
En caso de ser menor de edad, te van a pedir la identificación de tu madre, padre o tutor. Sin embargo, es importante que tengas en cuenta que la tarjeta quedará a tu nombre, ya que tú eres el beneficiario y serás quien reciba y cobre la beca.
¿Cuándo empieza el registro a la beca Benito Juárez?
Por ahora todavía no hay fecha, pero las autoridades han pedido estar atentos a los canales del programa, desde redes sociales hasta sus páginas oficiales, donde se publicarán todos los detalles.
