Infonavit 2026: confirma las razones por las que podrías perder tu casa y cómo evitarlo a tiempo

Infonavit revela las razones por las que podrías quedarte sin casa y qué hacer a tiempo. Imagen creada con IA

Miles de trabajadores en México tienen la duda de si el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) puede quitarles una casa. La respuesta es sí, pero únicamente en circunstancias específicas relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de crédito hipotecario.

Durante 2026, el Infonavit ha reforzado diversos programas de apoyo para evitar que las familias pierdan su patrimonio por problemas económicos temporales. Sin embargo, cuando existe un incumplimiento prolongado de pagos o se detectan irregularidades en el uso del crédito, el instituto puede iniciar procedimientos legales para recuperar el inmueble.

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¿Cuándo puede Infonavit quitarte una vivienda?

La principal causa es el incumplimiento prolongado de los pagos del crédito. Cuando un acreditado deja de cubrir sus mensualidades durante largos periodos y no busca alternativas de solución, el adeudo continúa creciendo hasta que puede derivar en un proceso judicial.

Otra situación ocurre cuando se comprueba que la vivienda fue adquirida mediante información falsa, documentación alterada o cualquier acto fraudulento relacionado con el crédito. También pueden existir consecuencias cuando el inmueble se utiliza para fines distintos a los permitidos en el contrato o cuando se incumplen disposiciones legales vinculadas al financiamiento.

No obstante, especialistas recuerdan que perder una vivienda no es un proceso inmediato. Antes de llegar a una instancia legal, el instituto suele ofrecer esquemas de reestructura, prórrogas y soluciones para que el trabajador regularice su situación.

Qué hacer si ya no puedes pagar tu crédito Infonavit

El Infonavit cuenta con mecanismos diseñados para apoyar a quienes enfrentan problemas económicos. Entre ellos destacan los convenios de reestructura, prórrogas por desempleo y programas para ajustar los pagos a la capacidad económica del acreditado.

La recomendación principal es no esperar a que la deuda se vuelva impagable. Los trabajadores pueden ingresar a Mi Cuenta Infonavit o acudir a los Centros de Servicio Infonavit (CESI) para conocer las opciones disponibles según su caso particular.

Además, el instituto ha impulsado durante 2026 nuevas facilidades para que más personas accedan a una vivienda, incluyendo modificaciones en los criterios de evaluación crediticia y programas vinculados a la estrategia nacional de vivienda impulsada por el Gobierno de México.

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Cómo proteger tu casa y mantener tu crédito al corriente

Los expertos recomiendan mantener actualizados los datos de contacto ante el instituto, revisar periódicamente el estado del crédito y atender cualquier aviso relacionado con adeudos o pagos pendientes.

También es importante solicitar ayuda desde el primer momento en que aparezcan dificultades económicas. Ignorar las notificaciones o dejar pasar varios meses sin realizar pagos puede complicar la situación y reducir las alternativas de solución.

En 2026, la política del Infonavit mantiene como prioridad conservar el patrimonio de las familias trabajadoras. Sin embargo, los acreditados deben recordar que un crédito hipotecario implica responsabilidades. Cumplir con los pagos y acercarse al instituto ante cualquier problema sigue siendo la mejor forma de evitar perder una vivienda y proteger una de las inversiones más importantes de su vida.