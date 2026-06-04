Multas por llamadas de cobranza: La SCJN resolvió cómo pueden sancionar a bancos en México

Las constantes llamadas de cobranza, mensajes insistentes y prácticas consideradas como acoso telefónico volvieron a colocarse en el centro de la conversación en México. Te contamos qué pasará con las llamadas recibidas de instituciones bancarias y cómo la SCJN puede imponer multas por este tipo de acciones.

¿Qué resolvió la SCJN sobre las multas por llamadas de cobranza?

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respaldó oficialmente las facultades de la Condusef para imponer multas relacionadas con llamadas de cobranza y despachos externos contratados por bancos e instituciones financieras.

Este fallo en la corte, surgió después de que una institución financiera promoviera un amparo tras recibir una multa por no presentar reportes mensuales de quejas relacionadas con sus despachos de cobranza en 2023. Por ende, la Corte determinó que las reglas sí son claras y tienen obligaciones específicas, como:

Registrar despachos de cobranza ante el REDECO

Informar cuando no utilicen despachos externos

Reportar quejas relacionadas con cobranza

Entregar información solicitada por la autoridad

En caso de incumplir estas reglas, Condusef puede aplicar multas y sanciones administrativas.

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¿Qué prácticas en las llamadas de cobranza reciben más quejas?

A pesar de que la resolución se enfoca principalmente en las obligaciones de los bancos para aclarar las llamadas de cobranza ante la Condusef, el tema volvió a abrir la conversación sobre las malas prácticas denunciadas por los y las usuarias, tales como:

Llamadas excesivas

Mensajes fuera de horario

Amenazas

Contacto con familiares o terceros

Intimidación

Acoso telefónico constante

La SCJN dejó en claro que las instituciones financieras no pueden deslindarse completamente de los despachos que contratan y que también tienen responsabilidad sobre su operación.

¿Qué es el REDECO y para qué sirve?

El Registro de Despachos de Cobranza (REDECO) es una plataforma de la Condusef donde se registran los despachos que realizan cobranza para bancos y financieras. Asimismo, al consultar información sobre estos despachos, las personas también pueden presentar quejas cuando consideran que hubo malas prácticas o acoso durante la cobranza.

¿Por qué esta decisión es importante para usuarios?

La decisión de la SCJN es vista como un paso importante para proteger a usuarios frente a prácticas agresivas de cobranza que durante años generaron miles de inconformidades en México. Por lo que si el fallo establece que sí existen límites legales para despachos y bancos, pueden existir multas por llamadas de cobranza para sancionar a las instituciones bancarias.