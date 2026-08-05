México mantiene 33 casos de ciclosporiasis e investiga reportes de EU y Reino Unido / LaylaBird

La Secretaría de Salud informó que en México permanecen 33 casos confirmados de ciclosporiasis, distribuidos en diversas entidades federativas y bajo seguimiento epidemiológico.

Agregó que también mantiene una investigación sanitaria integral derivada de reportes emitidos por las autoridades de Estados Unidos y Reino Unido sobre posibles brotes relacionados con productos y viajeros provenientes del país.

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La dependencia explicó que, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), la Dirección General de Epidemiología, la Secretaría de Agricultura y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, activó protocolos de investigación epidemiológica y verificación sanitaria para determinar el origen de los casos reportados internacionalmente.

¿Qué investigaciones realizan en Guanajuato y Quintana Roo?

Como parte de las investigaciones, autoridades mexicanas efectuaron visitas de inspección, revisión documental, rastreabilidad de productos y toma de muestras en una empacadora de Guanajuato señalada por autoridades estadounidenses como posible origen de un brote.

Hasta ahora, tanto los análisis hechos por México como por Estados Unidos no han detectado la presencia de Cyclospora cayetanensis en las muestras recolectadas.

En paralelo, tras un reporte del Reino Unido sobre viajeros con antecedente de estancia en la Riviera Maya, cinco brigadas de COFEPRIS y de la Dirección General de Epidemiología concluyeron inspecciones en 16 hoteles de Quintana Roo, donde efectuaron entrevistas epidemiológicas, revisión de procesos, rastreo de alimentos y toma de muestras de frutas, verduras y agua.

Los análisis de laboratorio continúan en proceso, aseveró la dependencia en un comunicado.

¿Qué medidas implementa la Secretaría de Salud?

La Secretaría de Salud señaló que también se fortalecen los mecanismos de vigilancia epidemiológica, la capacitación del personal de salud, los sistemas de notificación y los procedimientos de inocuidad alimentaria en establecimientos turísticos, en coordinación con autoridades estatales y prestadores de servicios médicos.

La dependencia reiteró que el señalamiento preliminar de un país como posible origen de un producto durante una investigación internacional no constituye evidencia de que la contaminación haya ocurrido en ese lugar, por lo que las indagatorias continuarán hasta contar con evidencia científica concluyente.

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La ciclosporiasis es una infestación por un parásito unicelular que da una diarrea de características particulares que debemos conocer. Su transmisión se favorece en épocas de humedad y calor y produce una diarrea explosiva,… pic.twitter.com/E6Arsycpwu — Alejandro Macias (@doctormacias) August 4, 2026

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