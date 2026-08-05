CDMX lanza nueva estrategia contra el despojo; promete recuperar inmuebles en un máximo de 15 días

Anuncia el gobierno de la Ciudad de México distintas medidas para reforzar la prevención y atención del despojo en la Ciudad de México, un delito considerado grave.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México enfatizó que con esta estrategia se construye una política integral de prevención, inteligencia y atención inmediata así como restitución de derechos cerrando el paso a la actuación de redes de despojo o cárteles inmobiliarios.

“Que quede muy claro, en la Ciudad de México no habrá espacio para las redes de despojo ni para los cárteles inmobiliarios. Quien pretenda enriquecerse arrebatando a una familia el patrimonio construido con años de trabajo, encontrará toda la fuerza del gobierno actuando con firmeza. Frente al despojo, este gobierno actuará con toda la fuerza de la ley y con toda la fuerza de las instituciones. Vamos a prevenir, a investigar, a acompañar y a restituir. No descansaremos hasta cerrar el paso a quienes pretendan convertir el patrimonio de las familias en un negocio criminal”.

Y lanzó un mensaje a la oposición porque destacó que en los últimos diez años se han presentado entre 9 a 11 denuncias diarias, recordó que este delito actualmente cuenta con penas hasta con 22 años de prisión.

“Más de 1000 casos que se han recibido en este gabinete interinstitucional contra el despojo, solo 388 se identificaron como casos específicos de despojo y de ellos se ha logrado 317 restituciones, aseguramientos y otras acciones que han evitado el despojo. Es decir, este gabinete con estos casos tuvo una tasa de efectividad de 82%. Que la incidencia del delito de despojo en la ciudad se ha mantenido estable, pareciera que en estos días solo porque alguna persona dice, “Aumentado”, sin ningún dato específico”.

Damos un paso histórico con una estrategia integral para prevenir y combatir el despojo. En la #CapitalDeLaTransformación no habrá espacio para quienes pretendan enriquecerse arrebatando el patrimonio de las familias.



Actuaremos con toda la fuerza de la ley para garantizar… pic.twitter.com/5YJhZuAalw — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) August 5, 2026

¿Cuáles son las nuevas medidas para prevenir el despojo?

Indicó que se tendrá estrategia para combate frontal que incluirá la regularización de propiedades, orientación y defensoría.

“La primera es justamente impulsar un gran programa público de regularización, de registro notarial, de escrituración y sucesión de la propiedad. La gran estrategia de prevención es la regularización. Dos. También vamos a crear la Defensoría Jurídica de la Propiedad y contra el Despojo, con un grupo de servidoras y servidores públicos especializados. Un día a la semana saldrá el equipo de abogadas y abogados a asesorar en la plaza pública más grande de la ciudad, que es el Zócalo”.

Se podrá canalizar cualquier problema a las distintas instituciones sea o no asunto de despojo. Se tendrá nuevos plazos para asegurar y restituir los inmuebles en 15 días y 30 días la judicialización. También habrá un protocolo de atención de actuación judicial y el gobierno de la Ciudad se fortalecerá investigación.

“Rápidamente podrá identificar si se trata de un despojo o si hay conflicto en las partes que ambas muestren papeles, en fin, pues entonces rápidamente llamará a un equipo que se tiene del Gabinete contra el despojo para poder dilucidar este asunto. También fortaleceremos, como bien se dijo acá, la investigación estratégica del delito de despojo con análisis de tendencias, patrones criminales”.

Informó que creará un equipo para investigar, auditar y sancionar algún tipo de colusión o complicidad de servidores públicos que faciliten o encubran este delito y se impulsará un cartilla con un decálogo para prevenir el despojo.

Reforzamos nuestra estrategia integral para la protección al patrimonio familiar con acciones de prevención, restitución y justicia ante el despojo.



Llevaremos a cabo un programa masivo de regularización y escrituración para dar certeza jurídica a tu propiedad. Brindaremos… pic.twitter.com/AL0P1EK82V — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) August 5, 2026

¿Qué cifras y acciones anunciaron las autoridades?

La fiscal General de Justicia de la capital Bertha Alcalde indicó que son las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez, Venustiano Carranza, Xochimilco e Iztacalco las que ocupan los primeros lugares en denuncias de despojos. Detalló que en la capital son 21.4 casos por cada 100 mil habitantes.

“En promedio en la Ciudad de México tenemos 21.4 casos cada 100,000 habitantes, esto de nuevo son datos del 2026 con corte al 5 de agosto. También que estamos atendiendo casos que nos están llegando, se han atendido en total 1,032 casos desde que empezó a sesionar este gabinete contra los despojos, de estos 1,032 lo que hace el grupo es identificar y categorizar qué es lo que llega, se identificó que 644 casos no son necesariamente despojos, sino más bien son casos en su mayoría civiles”.

Se crearán mecanismos para combatir las redes de despojo además de contar con una agencia de judicialización rápida y una de investigación estratégica buscando coalición con notarios o servidores públicos.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, aseguró que ya se ha fortalecido el protocolo de atención a este delito, defendió el trabajo de la policía que dijo, actúa más rápidamente cuando se acredita la flagrancia.

“Nosotros cuando la flagrancia es evidente, cuando la flagrancia es clara, actuamos y ponemos a disposición y detenemos. Hay muchos casos que no se acredita además de materialmente la flagrancia, por lo tanto se tiene que hacer una evaluación in situ de la situación. Lo que vamos a hacer o estamos haciendo con este protocolo es promover la denuncia. La denuncia de cualquier actividad sospechosa va a ameritar una respuesta por parte de la autoridad. La reacción inmediata, vamos a llegar ahí a tiempo con capacitación para saber qué hacer. La evaluación de la situación con un grupo especializado por parte de la Secretaría de Gobierno y, por supuesto, también de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la acción. Cuando tenga que haber detenciones, habrá detenciones”.

Mencionó que el Gabinete contra Despojos ha atendido mil 32 casos del 20 de junio de 2025 a julio 2026.

Rafael Guerra Álvarez, magistrado presidente del Poder Judicial de CDMX comentó que por este delito se creará la unidad especializada en atención del delito de despojo conformada por 20 jueces; se tendrá una base de datos relacionados a los inmuebles afectados, también se creará área receptora de órdenes de desalojo y peticiones de fuerza pública, así como un área de alerta oportuna y preventiva de procedimientos judiciales simulados y un área que detecte simulación de convenios.

César Cravioto, secretario de Gobierno, señaló que se trabajará en los siguientes ejes:

La prevención, con la información de dónde se da más el fenómeno

Se harán asambleas ciudadanas para informar a la gente de cómo prevenir, dar información a la autoridad y cómo recabar datos.

En los casos donde se requiera la atención ciudadana se contactará al equipo especializado de la secretaría para llegar al punto y se valorará con la Secretaría de Seguridad si hay flagrancia se detendrá a la persona; si no, se llevará al afectado a levantar la denuncia.

Si no es despojo se asesorará a la gente y se dará acompañamiento jurídico. Se reforzará lo que se viene haciendo de atención telefónica, mesas de atención y análisis.

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