Monreal llama a dialogar por escuelas militarizadas y rechaza confrontación con la SEP

Es una torpeza política que algunos gobernadores salgan en defensa de las escuelas militarizadas y se confronten con la federación al no acatar la decisión de cerrar esos centros educativos o que cambien sus métodos de enseñanza.

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Así se expresó el líder de la mayoría morenista en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, al ser cuestionado sobre la postura de los gobiernos de Guanajuato y Zacatecas que han determinado mantener dichos colegios de educación castrense pese a la orden de la SEP.

“Hacen muy mal los gobernadores de algunos estados en confrontar a la federación culpar al Gobierno Federal de todos los males que les aquejan. Que no sea por la proximidad del proceso electoral como se alteren las relaciones entre los estados y la federación y no ahondar las diferencias entre federación y estados. Es una torpeza política que haya esos comportamientos, es un error”. — Ricardo Monreal, líder de la mayoría morenista en la Cámara de Diputados

¿Cuál fue su propuesta para estos planteles?

Ricardo Monreal resaltó que no somos una república balcanizada para que cada entidad tenga sus propios lineamientos, pues la educación está regida por la SEP a nivel nacional, pero se pronunció en contra de cerrar las escuelas militarizadas; dijo que lo mejor es optar por cambiar el sistema castrense por el ordinario, como lo propone la Secretaría de Educación Pública.

Incluso, llamó al diálogo y la conciliación a los mandatarios estatales como la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García.

“Yo llamaría a la calma a la gobernadora que es la jefa del Ejecutivo de Guanajuato para buscar una solución y dialogar con la SEP. Y para que lejos de buscar una confrontación con la federación, se busque una conciliación y un diálogo. Yo creo que las normas internas deben ser modificadas para que sigan prestando educación, atenuando los efectos que les han dado por llamar militares, pero no son militarizadas”. — Ricardo Monreal, líder de la mayoría morenista en la Cámara de Diputados

¿Qué recordó sobre la postura de la Sedena?

El jefe de la bancada morenista en San Lázaro recordó que la propia Secretaría de la Defensa Nacional se ha desmarcado de las escuelas militarizadas, pues no están bajo su mando o dirección.

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