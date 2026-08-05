Ken Salazar presenta su libro ‘Borderlands’ y defiende la actuación de EE.UU. en la captura de capos
Durante la presentación de su libro ‘Borderlands: Mi lucha por una América inclusiva’, Ken Salazar, respondió a los señalamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la captura de Ismael “El Mayo” Zambada
En lugar de estar hablando de la captura de los capos, pregúntele al pueblo si se siente seguro, así respondió el ex embajador Ken Salazar a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien lo señaló de mentir en la captura de Ismael “El Mayo” Zambada.
Este miércoles Ken Salazar presentó su libro ‘Borderlands: Mi lucha por una América inclusiva’, de Editorial Porrúa, en el que revela que el avión en el que se llevaron a El Mayo Zambada era de los mismos criminales y Estados Unidos se los confiscó.
¿Qué dijo sobre la seguridad y la relación México-Estados Unidos?
Ken Salazar, quien se enlazó vía Zoom, reveló también que durante su gestión muchos alcaldes fronterizos pidieron ayuda a Estados Unidos porque no se sentían seguros en territorio mexicano.
Insistió en que nunca mintió sobre la captura de El Mayo y fue muy injusto el cierre de puertas en Palacio Nacional, pues México, sentenció, debió haber celebrado como una victoria la entrega de Zambada.
¿Qué hechos recordó el exembajador durante la presentación?
También recordó que uno de los hechos que conmocionaron nacional e internacionalmente y trastocaron la relación México-Estados Unidos fue el asesinato de los padres jesuitas Javier Campos Morales (“El Gallo”, 79 años) y Joaquín César Mora Salazar (80 o 81 años).
También la muerte de Pedro Palma, un guía turístico, que ingresó al templo de Cerocahui, en el municipio de Urique, Chihuahua, buscando refugio para protegerse de los criminales que lo mataron junto con los religiosos.