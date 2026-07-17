México emite alerta de viaje a Estados Unidos por brote de ciclosporiasis; ¿Qué significa y quiénes deben tomar precauciones?

Mx - Alerta de viaje en México por brote de ciclosporiasis en Estados Unidos

Si tienes planeado viajar a Estados Unidos en los próximos días, deberás tomar en cuenta que las autoridades en México han emitido una alerta de viaje por el brote de ciclosporiasis. Así que si no sabes qué implica, te contamos todos los detalles a continuación.

¿Qué significa la alerta de viaje a Estados Unidos por ciclosporiasis?

La Secretaría de Salud, a través del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (Conave), emitió un aviso preventivo de viaje con el nivel de riesgo medio, lo que quiere decir que, quienes viajen a Estados Unidos, deben adoptar precauciones específicas para reducir el riesgo de contagio.

El aviso no significa que esté prohibido viajar ni que las fronteras estén cerradas. Más bien es una recomendación para que las personas extremen medidas de higiene y conozcan los síntomas de la enfermedad.

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Recomendaciones de las autoridades mexicanas si viajas a EU

El aviso preventivo señala que antes del viaje, es importante informarse sobre la situación sanitaria del destino. Por lo que durante la estancia en el país vecino, las principales recomendaciones son:

Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón

Usar gel antibacterial

Consumir únicamente agua embotellada, hervida o tratada

Lavar y desinfectar frutas y verduras antes de consumirlas

Preferir alimentos bien cocidos y evitar aquellos que estén crudos o cocinados

Para después del viaje, se aconseja vigilar el estado de salud durante las dos semanas siguientes y en caso de que aparezca la diarrea, dolor abdominal o algún otro síntoma gastrointestinal, debes acudir al médico e informar inmediatamente al lugar donde se viajó. Asimismo, se pide evitar la automedicación y no preparar alimentos para otras personas mientras persistan los síntomas.

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Síntomas de la ciclosporiasis

La ciclosporiasis puede provocar:

Diarrea acuosa intensa.

Cólicos o dolor abdominal.

Pérdida del apetito.

Náuseas.

Fatiga.

Gases.

En algunos casos, fiebre y vómito.

Las autoridades reiteraron que la alerta es preventiva y busca que las personas adopten medidas de higiene para disminuir el riesgo de contagio, pero no representa una restricción para viajar a Estados Unidos.