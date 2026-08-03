Crisis en la UNAM: Revelan la lista de funcionarios que autorizaron la adjudicación directa a Territorium

Una docena de funcionarios de cinco áreas de la UNAM avalaron la contratación directa de Territorium Life, la empresa que realizó el fallido examen de ingreso a la licenciatura este 2026, que por primera vez se realizó en línea.

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¿Cómo se aprobó la contratación del examen UNAM en línea?

De acuerdo con el organigrama de la Universidad y documentos oficiales, se puede determinar la cadena de responsabilidad en la contratación, como se explicó esta mañana en Así las Cosas.

Las áreas que realizaron el proceso dependen directamente de la Secretaría General de la UNAM, que era dirigida por Patricia Dávila, la primera mujer en ocupar este cargo. Fue nombrada por el rector Leonardo Lomelí en 2023, pero este viernes 30 de julio presentó su renuncia.

De la Secretaría General depende la Dirección General de Administración Escolar, a cargo de Ivonne Ramírez Wence. Ella firmó el oficio número SG/DGAE/0192/2026 en el que expuso todas las consideraciones para contratar a Territorium Life sin ponerla a competir con otras empresas.

Entre ellas, explicaba la experiencia de la empresa aplicando exámenes en el IPN, el Tec de Monterrey, el ITAM, e instituciones en Estados Unidos, Colombia, Costa Rica y Sudáfrica.

“Es la única empresa a nivel nacional que cuenta con experiencia comprobada en la aplicación masiva y concurrente de más de 30 mil exámenes. El sistema ha mostrado un desempeño estable incluso bajo altos niveles de concurrencia simultánea, sin degradación en tiempo de respuesta, carga de reactivos, envío de evidencia ni cierre de evaluaciones”, explicaba en el documento del 23 de febrero de este año.

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¿Quién autorizó la contratación de Territorium Life?

Dicho oficio se trató de la petición al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la UNAM de exceptuar la licitación.

El comité está integrado por el presidente, que es el Secretario Administrativo, Tomás Humberto Rubio Pérez, designado por el rector en 2023. El director general de Proveeduría, Isidro Ávila Martínez, como secretario técnico. Como vocales, el director General del Patrimonio Universitario, Pablo Tamayo Castroparedes. Y como asesores, el abogado general y el contralor.

Mientras que el contrato fue firmado por el director general de Proveeduría, Isidro Ávila Martínez; la directora general de Administración Escolar, Ivonne Ramírez Wence, y el jefe de la Unidad Administrativa de la Dirección General de Administración Escolar, Sergio Rodríguez Medina.

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¿Qué responsabilidades estableció el contrato para la aplicación del examen?

Mientras que, según el contrato, la Coordinación de Evaluación, Innovación y Desarrollo Educativos (CEIDE), a cargo de Melchor Sánchez Mendiola, fue la encargada de subir al sistema que aplicaría el examen las diferentes versiones de examen disponibles para la aplicación.

“El banco de reactivos debe contar con un riguroso sistema de control de acceso basado en roles de usuario, garantizando la seguridad y la confidencialidad de la información en todo momento. Cualquier fuga de información relativa a los reactivos será responsabilidad del prestador del servicio a partir de que dichos reactivos se suban a su plataforma”, establece el contrato.

Además, el personal designado por la CEIDE será el responsable de subir las versiones completas de exámenes, validar su correcto despliegue en pantalla, en presencia de notario público, auditoría interna de la UNAM, representante legal de la empresa y uno de la Dirección General de Administración Escolar.

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