¿Faltan medicinas en los hospitales? Eduardo Clark desmiente cifras de desabasto en el IMSS e ISSSTE

Desde diciembre del año pasado fue publicado dato por dato el número y nombre de las piezas que se comprarían para el 2026 al 2028, fue lo que aseguró Eduardo Clark, el subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica.

Durante la conferencia “Derecho de Réplica” negó en primer lugar que se hayan eliminado 824 claves de medicamentos, ya que dijo, lo que el Gobierno federal hizo fue plantear una lista de medicamentos esenciales para garantizar al menos esas 824 claves para que siempre se encuentren en los hospitales, sin que estos dijo, por ser menos costosos, sean “chafas”.

“Desde diciembre del año pasado, hace 8 meses, la Secretaría de Salud y las instituciones que integramos al sector salud: el IMSS, el ISSSTE, el IMSS-Bienestar, los Servicios de Salud de Pemex, entre otros, publicamos dato por dato, medicamento por medicamento, cuántas piezas de cada medicamento buscábamos comprar para 2027-2028. Nada más lejano de haber hecho esto en la oscuridad, por el contrario, previo a decidir qué íbamos a comprar, previo a que fuera ya un proceso ejecutado, lo pusimos a disposición. Recibimos de médicos, de la industria, de todo tipo de sociedad civil, cerca de 5000 comentarios sobre esos medicamentos que pusimos como la propuesta de compra. Modificamos condiciones, hicimos más robusto el proceso y es a partir de esa planeación de más de un año que llegamos a la lista de medicamentos que hoy está en proceso de compra”.

¿Cuál es el nivel de surtimiento de recetas en el sector salud?

Respecto al abasto de medicamentos afirmó que en este año más del 98% de las recetas han sido surtidas, ello a pesar de que dijo, se han recibido más solicitudes de medicamentos.

“Si agarramos y comparamos cuántos medicamentos recibió el IMSS en el primer semestre del 2025, hace un año, y lo comparamos con este año, en ese mismo periodo recibimos 32% más. Es decir, si habíamos recibido 100 piezas de medicamentos, ahora estamos recibiendo 132. Un incremento sustantivo para poder garantizar el derecho a la salud de las y los mexicanos. Contradiciendo mucho de lo que dicen algunos de los opositores de que estamos gastando menos en salud. Estos medicamentos se compran más barato porque estamos comprando mejor, pero estamos entregando más medicamentos, o sea, una inversión mayor para garantizar la salud de los mexicanos y las mexicanas. Hay afirmaciones que dicen esto, como en el IMSS, más de uno de cada tres medicamentos solicitados no se entrega, que estamos abajo del 60% de abasto”.

Gracias por la respuesta Dr. @ectorjaime .



Entonces si podemos pasar de lo que mencionó ayer y estar de acuerdo que según los datos;



1. NO compramos menos que el año pasado.

2. NO compramos más caro que las farmacias privadas

3. NO compramos medicamentos más básico y,

4. NO… https://t.co/S7U22D80WM — Eduardo Clark (@EduardoClark) May 8, 2026

¿Qué indicadores presentó sobre el suministro de medicamentos?

Aunque afirmó que queda trabajo por hacer, enfatizó que existen datos que demuestran una reducción en el número de quejas de los derechohabientes.

“Para que sepan, este, este primer semestre, el IMSS ha recibido 718 millones de piezas de medicamentos, y cuando digo piezas de medicamentos no hablo de una pastilla, hablo de una caja, un bote completo, lo que requiere un paciente para un tratamiento. Estos son los datos contundentes del IMSS. El indica- real es 98%. Si medimos mayo, junio y julio, entre 95 y 97% de abasto en las farmacias. De hace un año a la fecha se ha reducido 70% el número de quejas que recibe el ISSSTE en términos de abasto de medicamentos”.

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