Empresa retira del mercado estadounidense lechuga iceberg procedente de México por brote de parásito

La compañía estadounidense, Taylor Fresh Foods anunció el retiro voluntario e indefinido de toda la lechuga iceberg procedente del centro de México que abastecía a los Estados Unidos.

Esta medida preventiva se tomó luego de que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) relacionara el producto con un brote de ciclosporiasis, una infección intestinal causada por un parásito.

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¿Por qué se retira la lechuga mexicana?

El organismo regulador de Estados Unidos detectó un incremento de casos de esta enfermedad, vinculando los contagios con el consumo de vegetales frescos. Ante esto, la empresa decidió suspender la distribución para evitar mayores riesgos sanitarios:

Origen del producto: Todo el cargamento afectado proviene de campos de cultivo ubicados en la región centro de México .

Todo el cargamento afectado proviene de campos de cultivo ubicados en la región . Medida adoptada: El retiro del mercado estadounidense es voluntario e indefinido hasta que se esclarezcan las investigaciones.

El retiro del mercado estadounidense es hasta que se esclarezcan las investigaciones. ¿Qué es la ciclosporiasis?: Es una enfermedad provocada por el parásito Cyclospora cayetanensis, que contamina los alimentos o el agua y causa síntomas como diarrea acuosa, pérdida de apetito, cólicos estomacales y fatiga.

Las autoridades sanitarias de ambos países continúan con el monitoreo en las zonas agrícolas correspondientes para determinar el punto exacto de la contaminación y evaluar las cadenas de suministro.

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