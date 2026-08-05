¿Cuánto le costó a la UNAM la plataforma de Territorium? Revelan cifras oficiales y costo por aspirante

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que inició la terminación anticipada del contrato que mantenía con la empresa Territorium para la aplicación de exámenes de ingreso en línea, luego de las irregularidades detectadas durante el proceso de admisión 2026-2027, informó el abogado general de la UNAM, Hugo Concha Cantú.

“Con la empresa Territorium Life, SAPI de CV, se realizará, se está ya llevando a cabo la terminación anticipada del contrato, a efecto de estar en condiciones para hacer los análisis necesarios en su caso deslinde que haya que correspondiente. Esta terminación implica finalizar con las obligaciones de entrega, de cierre, que comprende, entre otras cosas, que la universidad recibe todas las bases de datos de los exámenes, ¿no? Para tener toda la información para lo que sea necesario, para las revisiones posteriores, en algunos casos, acciones legales que la universidad ha llevado a cabo”. —

En conferencia de prensa, el abogado general de la UNAM informó que la universidad y la empresa acordaron contratar una auditoría tecnológica independiente para revisar la plataforma y su funcionamiento.

De manera paralela, la institución realizará dos auditorías al proceso de contratación: una a cargo de la Contraloría de la UNAM y otra que fue solicitada por el rector a la Auditoría Superior de la Federación.

“Asimismo, y de común acuerdo con la propia empresa, y por ser de interés de las 2 partes, se designa una se designará una empresa especializada para llevar a cabo una auditoría tecnológica que haga, pues, una auditoría detallada de la plataforma y de todo el sistema que comprende esta. La Unam solicitará realizar 2 procedimientos de auditoría al proceso de contratación que acabamos de platicarles, llevado a cabo, con la finalidad, ahí sí, claramente, deslindar cualquier responsabilidad que haya, en en que se haya incurrido. 1 de estos procedimientos de auditoría lo va a llevar la propia contraloría de la universidad como un procedimiento, una auditoría interno”, precisó el litigante de la UNAM.

#BoletínUNAM Realizarán tres auditorías por la contratación de la empresa encargada de aplicar los exámenes en línea de la UNAM > https://t.co/0IjxtW0GYl pic.twitter.com/En7Y4WTHxb — UNAM (@UNAM_MX) August 5, 2026

¿Habrá responsabilidades para la empresa Territorium?

Durante la sesión de preguntas y respuestas señalaron que aún no existen elementos jurídicos suficientes para fincar responsabilidades a la empresa Territorium, pese a que el contrato será terminado de manera anticipada. Indicaron que primero se llevará a cabo una auditoría tecnológica para determinar si hubo incumplimientos, filtraciones de información o fallas atribuibles a la plataforma.

El abogado general de la UNAM, Hugo Concha Cantú, explicó que la investigación será integral y que la Universidad no actuará sin evidencia.

“No tenemos ningún interés en proteger a la empresa, pero tampoco tenemos ningún interés de nosotros acusar sin ninguna evidencia, ¿no? Eso es muy delicado. Y, entonces, justamente por eso hemos llegado a estas decisiones de llevar a cabo auditorías con los entes especializados que hacen la tecnológica, esa creo que está muy clara, ¿no?”, argumentó el litigante.

Por su parte, el secretario administrativo de la UNAM Tomás Humberto Rubio López, informó que el contrato fue formalizado el 23 de marzo de 2026 y contempló la prestación del servicio para un mínimo de 154 mil y un máximo de 385 mil aspirantes entre mayo y diciembre de este año.

Precisó que el costo pactado fue de 264.31 pesos por sustentante, IVA incluido. Hasta el 31 de julio, agregó, se habían evaluado 261 mil 779 aspirantes, de los cuales 103 mil 221 correspondieron al nivel bachillerato y 158 mil 558 al nivel licenciatura.

“El objeto específico en el contrato es el servicio de una plataforma para la realización de exámenes en línea, para el ingreso a esta casa de estudios en un nivel bachillerato y licenciatatura, sistema escolarizado y también el sistema de universidad abierta y educación a distancia con un mínimo de 154 mil, aspirantes y un máximo de 385 milaspirantes. En el periodo comprendido entre mayo y diciembre de 2026. El costo unitario por sustentantes se acordó entre ambas partes”, explicó el Secretario administrativo de la UNAM.

Asimismo, detalló que la universidad había erogado 69 millones 189 mil 760 pesos con 37 centavos por los servicios prestados durante 2026.

‼️EXTRA‼️ El rector de la @UNAM pide a la @ASF_Mexico revise el contrato que la institución firmó con la empresa Territorium Life, a fin de verificar la congruencia entre lo ofrecido y el servicio prestado en el examen de ingreso a la licenciatura. pic.twitter.com/TkJZoj8jiS — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) August 5, 2026

¿Cómo se adjudicó el contrato de la plataforma?

Al retomar la palabra el abogado general de la UNAM, Hugo Concha, explicó que la convocatoria a esta conferencia tuvo como objetivo informar sobre el procedimiento mediante el cual se adjudicó el contrato y las decisiones adoptadas por la institución, al tiempo que aclaró que las investigaciones sobre lo ocurrido continúan.

Concha detalló que la Dirección General de Administración Escolar solicitó el 23 de febrero de 2026 una adjudicación directa para contratar la plataforma de Territorium, con fundamento en la normatividad universitaria que permite este mecanismo cuando se trata de servicios profesionales especializados que la institución no puede prestar con las mismas características.

Entre los argumentos presentados al Comité de Adquisiciones, explicó, se encontraba que la empresa contaba con experiencia en evaluaciones de gran escala, certificaciones internacionales, una plataforma especializada protegida por derechos de autor y antecedentes de colaboración con la propia universidad en procesos de admisión realizados en 2024 y 2025.

Con estas medidas, añadió, la UNAM busca esclarecer cualquier posible responsabilidad y reiterar su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la legalidad en sus procesos administrativos.

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